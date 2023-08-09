جمعية مستثمرى العاشر توقع بروتوكولا مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم مبادرة حياة كريمة

وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية التابعة لإتحاد المستثمرات العرب دعمًا للمبادرة الرئاسية "حيا كريمة" من أجل توفير الخدمات اللازمة لصغار المستثمرين وتوفير فرص العمل والتعاون في العديد من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والتدريب ورفع كفائة العاملين.

ووقع البروتوكول كلا من أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ممثلا عن الجمعية والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، حيث أكدا حرصهما على المساهمة في تحقيق "الحياة الكريمة" لفئات المواطنين كافة من خلال تقديم مبادرات ومساهمات وطنية تتناغم مع ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في كافة المجالات بهدف زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

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وحضر توقيع البروتوكل كافة أعضاء مجلس إدار الجمعية على رأسهم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

وأكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان والممثل القانوني في توقيع البروتوكول حرص جمعية المستثمرين على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى في خدمة التنمية الاقتصادي وفتح مجالات أوسع لدعم الصناعة وتوفير فرص العمل.

تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة

كما أوضحت الدكتورة هدى جلال يسى بأن هذا البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة في مجالات بدأ وتطوير المشاريع والمنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.