رسالة هاري كين إلي جماهير توتنهام بعد انضمامه لبايرن ميونخ

بايرن ميونخ، ودع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، جماهير النادي الإنجليزي اليوم السبت، قبل إعلان انتقاله رسميا إلى نادي بايرن ميونخ، في صفقة قياسية.

واجتاز كين جميع الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية قبل التوقيع على عقود انتقاله للنادي البافاري، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر كين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ودع خلاله جماهير السبيرز قبل الإعلان الرسمي عن رحيله.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p Advertisements August 12, 2023

وتضمنت رسالة كين كلمات مؤثرة: "من الصعب قول كلمة وداع للنادي والجماهير التي فعلت الكثير من أجلي طوال مسيرتي".

وواصل: “من المحزن أن تركت النادي الذي قضيت فيه ما يقرب من 20 عامًا من حياتي، من صبي يبلغ من العمر 11 عامًا إلى رجل يبلغ من العمر 30 عامًا الآن، الكثير من اللحظات الرائعة والذكريات الخاصة التي سأعتز بها إلى الأبد”.

وأتم "ستظلون دائما في قلبي.. شكرا توتنهام وشكرا لجماهيره".

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم السبت، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.

وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027

وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".

ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".

أرقام هاري كين



وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبر عام 2009، ومثّل النادي في جميع الفئات، ووقع أول عقد احترافي له في يوليو 2010

ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام، وسجل 280 هدفا، ليصبح هداف النادي التاريخي.

ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد آلان شيرر.

كما سجل كين 58 هدفًا في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.