أرقام هاري كين صفقة بايرن ميونخ التاريخية
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، رسميًا، اليوم السبت، عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين من توتنهام بعقد لمدة 4 سنوات.
وقال بايرن ميونخ، إن كين البالغ من العمر 30 عامًا، وقَّع عقدًا يمتد حتى 2027
وأوضح النادي البافاري: "تعاقد بايرن ميونخ مع هاري كين قادما من توتنهام، وافق مهاجم إنجلترا البالغ من العمر 30 عامًا على شروط مع بطل الرقم القياسي الألماني حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 9".
ونقل موقع بايرن ميونخ عن هاري كين قوله: "أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من بايرن ميونخ الآن، بايرن ميونخ هو أحد أكبر الأندية في العالم، ولقد قلت دائمًا إنني أريد المنافسة وإثبات نفسي على أعلى مستوى خلال مسيرتي، يتم تعريف هذا النادي من خلال عقلية الفوز، إنه شعور جيد للغاية أن أكون هنا".
أرقام هاري كين
وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبر عام 2009، ومثّل النادي في جميع الفئات، ووقع أول عقد احترافي له في يوليو 2010
ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام، وسجل 280 هدفا، ليصبح هداف النادي التاريخي.
ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد آلان شيرر.
كما سجل كين 58 هدفًا في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.
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