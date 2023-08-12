هاري كين ضمن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج في السوبر الألماني الليلة

بات النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، على مشارف الظهور الأول بقميص بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت، عند مواجهة لايبزيج في كأس السوبر الألماني.

وحسم النادي البافاري صفقة هاري كين التاريخية مقابل 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، وأعلن عنها بشكل رسمي.

من جانبه، كشف فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا"، عن اكتمال كافة إجراءات الصفقة القياسية بتوقيع كين للعقود.

وكتب بليتينبيرج، عبر حسابه بموقع "إكس": "صفقة هاري كين تمت.. اجتاز الفحوصات الطبية ووقع على العقد".

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وأوضح الصحفي الألماني أن بايرن ميونخ أعلن عن الصفقة في بيان رسمي صباح اليوم.

وأكد أيضا أن "هاري كين سينضم لقائمة بايرن ميونخ في مباراته ضد لايبزيج، حيث أصبح الآن لاعبا رسميا ضمن صفوف الفريق".

كين أغلى لاعب في تاريخ بايرن والدوري الألماني

وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

ورفض توتنهام عدة عروض من بايرن ميونخ، مع رغبته في بيع هاري كين بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الناديان في النهاية إلى اتفاق، يقضي بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، والذي يسعى لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري للنجم هاري كين صاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.