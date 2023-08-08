انقلاب النيجر، خبير استراتيجى: الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حلولا لأزمة النيجر

انقلاب النيجر، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر أمر مهم للغاية ويعد إقرار أمريكى بسياسات الأمر الواقع فى ظل دخول قوات فاجنر لمواقع العمليات وترحيب الشعب فى النيجر وتأييده لها وهذا معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول فى مواجهة عسكرية مع الجانب الروسى رغم أن لها قوات وقواعد عسكرية بالنيجر.

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الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب المراوغة

انقلاب النيجر، وأكد فى تصريح لفيتو أن الأمر الآخر هو ترقب الولايات المتحدة للموقف الفرنسى وتجمع الايكواس وهما الطرفان الذين منحا مهلة لقادة الانقلاب بالتراجع وإعادة الرئيس محمد بازوم المنتخب قبل الذهاب إلى عمل عسكري خاصة وأن هناك أحاديث عن الوساطة التى يقوم بها رئيس تشاد لإعادة الأوضاع الى سابق عهدها ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب المراوغة ومسك العصا من النصف فهى تريد أن تقول لفرنسا إمكانية قيامها بهذه المهمة رغم أن الفرنسيين قادرين على القيام بهذا الدور.



أمريكا لديها هواجسها من أى عمل عسكرى

انقلاب النيجر، وتابع فهمى، إن الأزمة فى النيجر أثبتت أن الإدارة الأمريكية مرتبكة لما يحدث فى منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا وتتخوف ولها هواجسها من أى عمل عسكرى أو تصعيدى أو أية مواجهات وبالتالى تلجأ إلى الخطة الأخرى فى التعامل وهذا الأمر يجب الإشارة إليه.

الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حلولا لأزمة النيجر

وواصل فهمى حديثة قائلا، فى تقديرى الولايات المتحدة الامريكية ليس لديها حلول لأزمة النيجر وإنما لها حساباتها وتقديراتها وتريد الوصول لحلول توافقية خشية الاصطدام بالجانب الروسى بالإضافة إلى أنها لا تريد لفرنسا من خلال عملها المباشر أن تتورط فى شى والناتو لن يدعم فرنسا لأن لها وجودها فى القارة الأفريقية والإدارة الأمريكية تسلم بسياسة الأمر الواقع خشية الإضرار بمصالحها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو في البلاد.





مبادرات أمريكية لإنهاء الأزمة في النيجر

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تدعم مبادرة من قادة غرب أفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة الوضع في النيجر.

ولكن رفض بلينكن التعليق على الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من النيجر.

وفي السياق ذاته، أجرى المجلس العسكري في النيجر، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب أفريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.



وفي وقت سابق أعلن القادة العسكريون في النيجر، عن رفض المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

ما هو المقترح الأمريكي لإنهاء الأزمة في النيجر

ومن جانبها ذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".



وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

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