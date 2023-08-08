الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

خبراء عن انقلاب النيجر: أمريكا تستخدم المراوغة وأسلوب مسك العصا من النصف لحماية مصالحها، وطارق فهمي: الولايات المتحدة لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية

انقلاب النيجر،فيتو
انقلاب النيجر،فيتو

مازالت أصداء أزمة الانقلاب بدولة النيجر تلقى بظلالها على المشهد السياسي فى ظل تحول الصراع الاوربى الروسى من الساحة الاوكرانية الى الساحة الافريقية فى ظل مطالبة الناتو وعلى رأسها فرنسا وامريكا بعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم للحكم والدعم الروسى للمجلس العسكرى عن طريق قوات فاجنر وبالتالي تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن الحل الامثل للازمة عن طريق الطرق الدبلوماسية وهذا يفرض تسال هام هل سلمت امريكا بالامر الواقع الخبراء يجيبون:

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انقلاب النيجر، قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر أمر مهم للغاية ويعد إقرار أمريكى بسياسات الأمر الواقع فى ظل دخول قوات فاجنر لمواقع العمليات وترحيب الشعب فى النيجر وتأييده لها وهذا معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول فى مواجهة عسكرية مع الجانب الروسى رغم أن لها قوات وقواعد عسكرية بالنيجر.

الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب المراوغة

انقلاب النيجر، وأكد أن الأمر الآخر هو ترقب الولايات المتحدة للموقف الفرنسى وتجمع الايكواس وهما الطرفان الذين منحا مهلة لقادة الانقلاب بالتراجع وإعادة الرئيس محمد بازوم المنتخب قبل الذهاب إلى عمل عسكري خاصة وأن هناك أحاديث عن الوساطة التى يقوم بها رئيس تشاد لإعادة الأوضاع الى سابق عهدها ومن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب المراوغة ومسك العصا من النصف فهى تريد أن تقول لفرنسا إمكانية قيامها بهذه المهمة رغم أن الفرنسيين قادرين على القيام بهذا الدور.

انقلاب النيجر، أما الدكتور محمد الجزار، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن التصريحات الأخيرة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي يقول فيها إن الدبلوماسية هي أفضل طريق لتسوية الأزمة في النيجر لا تعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها المعلن من رفض الإنقلاب الذي يمثل تهديدا على مصالحها في النيجر وفي المنطقة.

استعداد الولايات المتحدة في مساعدة قادة الانقلاب 

انقلاب النيجر، وأكد هذا التصريح يمكن تحليله من خلال ربطه بالزيارة التي قامت بها فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية إلى النيجر، حيث قامت بإجراء محادثات مباشرة مع قادة الإنقلاب العسكري في النيجر وجها لوجه خلال الساعات الماضية، وصرحت أن المحادثات ووصفتها بالمفاوضات الصريحة للغاية والصعبة في نفس الوقت، عرضت خلالها استعداد الولايات المتحدة في مساعدة قادة الإنقلاب إذا كان لديهم رغبة في عودة النظام الدستوري، لكنهم أبدوا عدم اهتمامهم لتلك المقترحات، كما صرحت أيضا أن طلبها للقاء رئيس النيجر المنقلب عليه محمد بازوم قوبل بالرفض، لكنهم سمحوا لها بالحديث معه عبر الهاتف، والتقت أيضا برئيس أركان الجيش الجديد العميد موسي بارمو، لكنها لم تستطع مقابلة زعيم الانقلاب عبد الرحمن تشياني، والذي كان منشغلا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث تم اختيار علي محمد لمين الزين ليتولى ذلك المنصب.

أمريكا لا يعنيها من أزمة النيجر إلا حماية مصالحها

انقلاب النيجر ، وتابع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، وزيارة نائبته إلى النيجر، يمكن القول إن الولايات المتحدة تتعامل مع الانقلاب في النيجر ببراجماتية محضة، حيث تحاول الوصول إلى اتفاق مع قادة الانقلاب في النيجر لتأمين مصالحها في البلاد والإبقاء علي قاعدتها العسكرية، وحماية مصالحها الاقتصادية، ومحاولة التصدي للنفوذ الروسي واحتواء قادة الإنقلاب تحت جناحيها، خاصة بعد قيام قادة الانقلاب بمحاولة فرض الواقع بالقوة، وتزايد الدعم الشعبي لهم بعد تبني قادة الانقلاب خطاب شعبوي مناهض للغرب وخاصة فرنسا.  

تمويل انقلاب عسكري مضاد على قادة الانقلاب الحاليين

وواصل حديثه قائلا مع حدوث تراخي إقليمي عن فكرة التدخل العسكري لصعوبتها، وضخامة تكلفتها على المنطقة، بل بدأت مطالبات إقليمية بوضع حلول أخري لفكرة التدخل الإقليمي في النيجر من بينها تمويل انقلاب عسكري مضاد على قادة الانقلاب الحاليين، رغم خطورة تنفيذه عمليا، ولهذا فإن موقف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لا يمكن تفسيرها بقبول الأمر الواقع، ولا تمثل اعتراف  بالمجلس العسكري الحالي، لكونها أوكلت الأمر في النهاية إلي الإيكواس، حيث أشار إلى أن نهج الولايات المتحدة يتماشي مع نهج الإيكواس لتسوية هذه الأزمة. 

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