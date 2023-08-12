حالة الشيخ ماهر المعيقلي تتصدر التريند، وجمال شعبان يكشف سر مرضه

ماهر المعيقلي، لاتزال أصداء سقوط الشيخ ماهر المعيقلي، أمام الحرم المكي، مغشيًا عليه في صلاة الجمعة، أمس، تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الشيخ ماهر المعيقلي التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا تصدر البحث على مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"

إغماء ماهر المعيقلي يتصدر التريند



إغماء ماهر المعيقلي كان له صدى واسع على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وكالة شئون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لنشر صور الشيخ ماهر المعيقلي، لطمأنة المتابعين على صحة الشيخ المعيقلي، بعد الوكعة الصحية التي أصابته بعد خطبة الجمعة وأثناء الصلاة، وتناقلوا خطبته التي حذر فيها من الدعاء على الأبناء، قائلًا إن الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل الولد الصالح.

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الشيخ ماهر المعيقلي، فيتو



ونشر الحساب الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام صورا تظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي يجلس رفقة عدد من الأشخاص، وكتبت الوكالة عبر حسابها الرسمي بمنصة "أكس"، تويتر سابقًا، "وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي، خلال زيارتها لفضيلته في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة."

الشيخ السديس يتقدم للصلاة بعد وعكةالمعيقلي



دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "ماهر المعيقلي" للاطمئنان على حالة إمام المسجد الحرام، فقال أحمد المسيلي "الشيخ #ماهر_المعيقلي لم يستطع إكمال سورة الفاتحه في صلاة الجمعة؛ لشعوره بالاعياء.. فتقدم الشيخ #عبدالرحمن_السديس لاستكمال الصلاة من حيث توقف المعيقلي.. شفاه الله وعافاه والبسه ثوب الصحة والعافيه"

🕋#شاهد الشيخ #ماهر_المعيقلي لم يستطع إكمال سورة الفاتحه في صلاة الجمعة؛ لشعوره بالاعياء..

فتقدم الشيخ #عبدالرحمن_السديس لاستكمال الصلاة من حيث توقف المعيقلي..

شفاه الله وعافاه والبسه ثوب الصحة والعافيه pic.twitter.com/bxTibuATGb — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) August 12, 2023



وقال ياسر الهندي: "أحس الشيخ ماهر المعيقلي بدوخة، وأغمي عليه وهو يؤم المصلين في الحرم المكي، ليقوم الشيخ السديس بالإمامة بدلًا من الشسخ المعيقلي"

الشيخ ماهر المعيقلي مع أعضاء رئاسة شئون الحرمين، فيتو



أما بندر بن محمد العامري فقال "الحمدالله والشكر تطمنت على اخي الغالي فضيلة الشيخ #ماهر_المعيقلي وان شاءالله انه بخير الله يلبسه ثوب الصحه والعافيه"

النشطاء يتداولون خطبة المعيقلي بعد وكعته



وعلقت أميرة عصام محمد قائلة: "مش قادره اتجاوز مشهد الاستخلاف بعد خطبه أكثر من الرائعه لشيخ ماهر المعيقلي.. فى أول ركعه من صلاة الجمعة تعب فجأه ومش قادر يكمل الفاتحه، موقف مخيف جدا وفجأة صوت السديس بيكمل الفاتحه مكانه ربنا يشفيه ويعافيه يارب من كل سوء.. الخطبه كانت عن يوصيكم الله في أولادكم.. استوصوا بأولادكم خيرا يقابلوكم بالإحسان برا.. جعل المال والبنين بهجة الحياة وعملا صالحا باقيا بعد الوفاة.. عن ان العمر قصير والآجل قريب والولد الصالح من خيرة ما يدخره المرء لنفسه فى الدنيا والآخرة.. الله يرفع الرجل درجة فى الجنة ب آيه؟ باستغفار ولدك لك حذر من دعوة الام والاب على الابناء.. كم من دعوة أب أو أم فوافقت ساعة اجابه فلربما سببا فى فساده وهلاكه"

حالة الشيخ المعيقلي بعد الإغماء عليه، فيتو



أما رفيق الروح الشريف فقال: "الشيخ ماهر المعيقلي لم يستطع إكمال صلاة الجمعة، والشيخ عبدالرحمن السديس تقدم المصلين لاستكمال الصلاة.. أصيب بحالة إغماء ولم يستطع إكمال صلاة، وقال خطيب الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي خلال خطبة الجمعة: إن صلاح الأبناء يكون بغرس محبة الله في نفوسهم، وحثهم على الصلاة والاهتمام بها.. استوصوا بأولادكم خيرًا، يستوصون بكم برًا.. احذروا من الدعاء على أولادكم، فكم دعوة وافقت ساعة استجابة."

أما طارق البدري فقال: "أشار ماهر المعيقلي في خطبته إلى أن بقاء المرء في الدنيا له أمد محدود، والانتقال إلى الدار الآخرة قريب، وأن من الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل، الولد الصالح... وبعد ذلك أغمي عليه"

جمال شعبان يكشف مرض ماهر المعيقلي



وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب عن سبب سقوط الشيخ ماهر المعيقلي مغشيًا عليه أثناء صلاة الجمعة، أمس، فقال: "الإغماء والهبوط.. إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة، شفاه الله وعافاه، ايه الأسباب والاحتمالات.. الإجهاد الحراري.. تراجع مؤقت في الدورة الدموية للمخ.. اختلال في كهرباء القلب.. اختلال في الدورة التاجية للقلب.. ازدياد نشاط العصب الحائر"

اعضاء رئاسة الحرمين يطمئنون على الشيخ المعيقلي، فيتو



وتابع الدكتور جمال شعبان قائلًا: "المطلوب بعد الإنعاش والإفاقة، وقياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين، وعمل رسم قلب وموجات صوتية علي القلب، وقياس انزيمات القلب، والسكر العشوائي والتراكمي، والكولسترول واليوريك اسيد ووظائف الكلي، هولتر واختبار المنضدة المائلة، مقطعية ورنين على المخ والقلب، يمكن نحتاج قسطرة للشرايين التاجية وكهرباء القلب.. سلامتك يا مولانا"

أما شوقي حبيب فعلق عن تقدم الشيخ السديس لإمامة المصلين بعد سقوط الشيخ المعيقلي فقال: "الاستخلاف في إمامة المصليين من أحكام الصلاة.. الشيخ ماهر المعيقلي لم يستطع إكمال الصلاة لمرضه اليوم في صلاة الجمعة فاستخلف السديس أثناء الصلاة.. فذكر أهل العلم توضيحًا لذلك أنهم يلون الإمام ليكون عندهم من العلم والفقه ما يفتحون به على الإمام إذا أخطأ أو يخلفونه في الصلاة إذا حدث له عارض أو غير ذلك من الأحكام."