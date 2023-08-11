الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المنفى كامل العدد على مسرح الطليعة بالمهرجان القومي (صور)

مسرحية المنفى، فيتو
مسرحية المنفى، فيتو

شهد العرض المسرحي "المنفى" لفريق جامعة طنطا، حضورا جماهيريا كبيرا خلال عرضه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، وذلك على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة. 

وحضر العرض أمس الخميس لجنة تحكيم العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور، وسط تفاعل الجمهور مع أبطال وصناع المسرحية. 

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مسرحية المنفي

والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب في المنفى‏" كتابة أحمد عصام، إعداد موسيقي مصطفى مجدي، ديكور محمد طلعت، استعراضات إبراهيم كابو، ‏ملابس مكياج دينا عمران مخرج منفذ أحمد الرمادي، وإخراج السعيد منسي.

وكان العرض المسرحي "المنفى" لمنتخب جامعة طنطا قد حصد المركز الأول في العروض المسرحية ضمن مسابقة إبداع للجامعات المصرية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الحادية عشر، وتنافس فيها نحو 130 جامعة وأكاديمية وجامعة خاصة وأهلية. 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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