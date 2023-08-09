بسبب الميراث، اتهام شخص بحرق ابنة عمه بزجاجة مولوتوف في الدقهلية

حررت أسرة بميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية محضرا اتهمت شخصا بإصابة طفلة بحروق متفرقة بالوجه والجسم، وذلك جراء إلقاء زجاجة مولوتوف عليها، من قبل ابن عمها، بسبب خلافات على ميراث منزل، وتم نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بتحرير والدة طفلة محضرا تتهم فيه نجل شقيق زوجها بالتعدي عليها، وإلقاء مولوتوف على شرفة منزلها، ما تسبب في إصابة ابنتها الرضيعة بحروق متفرقة بالجسم والوجه، وذلك بسبب خلافات على الميراث، على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ.

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وبسؤال الأم أكدت أنها تعرضت للسب والشتم من شقيق زوجها ونجليه بسبب خلافات على ميراث منزل، وفوجئت أثناء وقوفها في الشرفة بإلقاء المتهم زجاجة مولوتوف عليها، ما تسبب في إصابة طفلتها “مكة أ.ال” وتبلغ من العمر عامين ونصف، بحروق متفرقة بالوجه والجسم، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهم ويدعى أحمد "ال.م.ال"20 سنة.