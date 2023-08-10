الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل إصابة 15 شخصا عقرهم كلب ضال في الدقهلية

كلب ضال،فيتو
كلب ضال،فيتو

شهدت قرية محلة انجاق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية هجوم كلب ضال وعقر 15 شخصا بينهم 10 أطفال وتسبب في إصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بإصابة عدد من المواطنين بعقر كلب ضال أثناء تواجدهم بأحد الشوارع بقرية محلة انجاق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن كلبا ضالا عقر المصابين، وتم نقلهم لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم. 

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ونجح أهالي القرية في التخلص من الكلب الضال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأعلنت مديرية بيطري الدقهلية عن قيام لجان المديرية بحملات مكثفة لمكافحة الكلاب الضالة على مستوى المحافظة وخاصة في مدينة المنصورة.

وناشدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي كلاب ضالة أو حيوانات مفترسة بالشوارع.

وخصصت مديرية الطب البيطري الارقام التالية للإبلاغ عن تواجد الكلاب الضالة أو الحيوانات المفترسة بالشوارع، 0502202628 و0502203151 و0502203150

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