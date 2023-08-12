إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

شهدت صالات السينما أمس الجمعة إقبالا كبيرا على الأفلام المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي والتي تشهد منافسة شرسة واحتل فيلم مرعي البريمو الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي المركز الأول.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل إيرادات الأفلام في السينما أمس الجمعة.

إيرادات الأفلام في صالات العرض أمس الجمعة

وتصدر الإيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي الذي حقق 941 ألف جنيه في صالات العرض أمس الجمعة.

فيما احتل فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان لمركز الثاني بـ 737 ألف جنيه في صالات العرض أمس الجمعة.

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وجاء فيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في المركز الثالث بـ680 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الجمعة.

واحتل فيلم البطة الصفرا من بطولة غادة عادل المركز الرابع محققا 219 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس.

واحتل فيلم البعبع لأمير كرارة المركز الخامس إذ حقق 200 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الجمعة.

وجاء فيلم تاج بطولة تامر حسني سادسا محققا 100 ألف جنيه أمس الجمعة.

واحتل فيلم مستر أكس بطولة أحمد فهمي المركز السابع بـ256 ألف جنيه.

أما فيلم مطرح مطروح لمحمود حميدة فقد احتل المركز الثامن محققا رقما صادما في شباك التذاكر أمس ألفان و839 جنيها فقط.

ومن ناحية أخرى حدد صندوق التنمية الثقافية، مواعيد عرض الأفلام التي يعرضها للجمهور في كل من سينما الهناجر ومركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، حيث يعرض كل من أفلام "مرعي البريمو" و"ع الزيرو" و"البعبع" و"بيت الروبي" و"تاج".

مواعيد عرض الأفلام في سينما الهناجر ومركز الإبداع الفني

وتعرض الأفلام في حفلات: 10 صباحًا، 12 ظهرًا، 2 ظهرا، 4 عصرا، 6 مساء كالتالي:

سينما مركز الإبداع الفني: فيلم "ع الزيرو" حفلات:10 صباحا 2 ظهرا 6 مساء، أما فيلم "مرعى البريمو" فيعرض في حفلتى 12 ظهرا و4 عصرا.

أما سينما الهناجر: فيعرض فيلم "البعبع" حفلة: 10 صباحا - وفيلم "تاج" حفلتى: 12 ظهرا و4 عصرا، أما فيلم "بيت الروبى" حفلتى:2 ظهرا و6 مساء.

فيلم مرعي البريمو

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

فيلم ع الزيرو

أما فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم البعبع

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.