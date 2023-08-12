السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

حادث على طريق اسكندرية
حادث على طريق اسكندرية الصحراوى، فيتو

لقى شخصان مصرعهما أثناء تقديمهما المساعدة فى إنقاذهما سائق سيارة متعطلة بالكيلو 95 بطريق إسكندرية الصحراوي.

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 95 بطريق “ القاهرة - اسكندرية ” الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين وفاة كلا من خالد زيدان حجازي 47 سنة، مقيم بكفر الدوار، وحمدى السعيد أحمد،40 سنة، مقيم بالغربية.

مصرع شخصان دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة

 

وكشف الفحص أن المتوفيين كان يحاولان نجدة سيارة متعطلة بالطريق لكن سيارة أخرى اصطدمت بهما مما تسبب فى وفاتهما وتم نقل الجثتين لمستشفى غرب النوبارية، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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غرفة عمليات المرور حادث طريق إسكندرية الصحراوي طريق القاهرة حادث مرورى بالطريق النوبارية وزارة الداخلية

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