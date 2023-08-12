السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلم يشعل الأجواء بأغنية اتنسيت والبحراوي يطرب الحضور، مشاهد من حفلات العلمين الجمعة

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

شهدت مدينة العلمين الجديدة أمس الجمعة حالة من الانتعاش الفني، نظرا لإحيائه عدة حفلات غنائية هناك شهدوا إقبالا كبير ومن أبرزهم حفل مسلم  ورضا البحراوي.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز مشاهد حفلات العلمين أمس الجمعة.

رضا البحراوي، فيتو 

حفل رضا البحراوي 

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة أمس الجممعة وسط حضور جماهيري كبير.

البحرواي، فيتو 

وقدم  رضا البحراوي باقة من أغانيه الشهيرة وشهد الحفل أجواء مبهجة بين الحضور.

 

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حفل مسلم 

ومن أبرز الحفلات التي شهدتها مدينة العلمين أمس  الجمعة حفل المطرب مسلم الذي أشعل الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة.

وتفاعل الجمهور مع أغنية “أتنسيت” التي أداها المطرب مسلم بإحساس رائع.

مسلم، فيتو 

مهرجان العلمين 

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

رضا البحرواي، فيتو 

وتتضمن الفعاليات أيضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

 

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رضا البحرواي أغنية رضا البحراوي حفل رضا البحراوي مسلم حفلات مهرجان العلمين الجديدة

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