السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط 480 قرص غير مصرح به بحوزة راكبة في مطار القاهرة

المضبوطات بحوزة جمارك
المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كمية من دواء Solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري. 

ضبط 480 قرص مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة 


وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة استوقف إسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

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كلف صبري حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود ١٢٠ شريط لدواء Solpadeini  بإجمالي ٤٨٠ قرص. 


وأمر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٢  لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكبة للنيابة المختصة.

وفي سياق متصل نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب بحوزته مجموعة متنوعة من الأوراق والعملات الخاضعة لقانون حماية الاثار.

 

جمارك مطار القاهرة الدولي


وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

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