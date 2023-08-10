الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

جمارك ميناء العوجة البري تضبط محاولة تهريب عدد الرولات البلاستيكية والتروس

جمارك ميناء العوجة
جمارك ميناء العوجة البري

تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة الأستاذ رياض فضل البنا مدير عام منفذ العوجة البري من ضبط محاولة تهريب عدد الرولات البلاستيكية والتروس المعدنية وقطع غيار ماكينات الخياطة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

 

ضبط محاولة تهريب عدد الرولات البلاستيكية والتروس

وجاء الضبط بناءً على مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وقسم البحث الجنائي بميناء العوجة البري بوجود بضائع مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم ٣٩١٥ لسنة ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة.

 

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وبعرض السيارة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرف حسن محمد حسن وعبد الرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة أفادا بوجود كثافات مختلفة.

 

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة وطارق محمد وسامي حسين محمد مأموري التعريفة تحت اشراف سمير السيد خليل مدير إدارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود ١٠٥ رولات بلاستيك شفاف من لدائن PVC صيني المنشأ وعدد من قطع غيار ماكينات الخياطة المتنوعة منشأ الصين و٤١ ترس معدني متنوع أحجام مختلفة صناعة تايواني داخل السيارة.

 

قرر الأستاذ رياض فضل البنا مديرعام ميناء العوجة البري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ وحرره محمود عارف سالم بإدارة الشئون القانونية.

 

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مبلغ ٤٧٠ ألفا و٧٠٠ جنيه.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي المواني والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

 

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