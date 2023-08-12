جهاز سوهاج الجديدة يشن حملات للتصدي لمخالفات البناء

شدد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة على ضرورة المرور المستمر من إدارة التنمية والأمن وشرطة التعمير بضرورة القضاء على جميع المخالفات وفرض هيبة الدولة على إحياء المدينة وخصوصًا أيام العطلات الرسمية لضبط أي مخالفة والقضاء عليها في مهدها.

وقام جهاز مدينة سوهاج الجديدة بالمرور على منطقة ابني بيتك واحد قامت إدارة التنمية والأمن المكلفين بالعمل أثناء العطلات الرسمية بضبط أحد منازل ابني بيتك يقوم بمخالفة الرسومات الهندسية للقطعة رقم (١٩٤ ا) ابني بيتك واحد وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على العدد والأدوات وتنك المياه وتم عمل محضر لصاحب القطعة كما تم تحرير محضر للمقاول بمعرفة شرطة التعمير وتحويله للنيابة.

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وطالب جهاز سوهاج الجديدة سكان مدينة بعدم القيام بأي مخالفات والالتزام بما هو موجود بالرخصة وأن لا يقوموا بإجراء أي تعديل قبل الرجوع إلى الجهة الإدارية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدينة ومن سيقوم بذلك سيعرض نفسه للوقوع تحت المسائلة القانونية.

وفي نفس السياق أفاد المهندس محمد عبد الله أنه لن يسمح بمثل هذه المخالفات حفاظًا على النسق الجمالي بمدينة سوهاج الجديدة فضلًا عن الحفاظ على عوامل الراحة لسكان المدينة وأكد سيادته استمرار تلك الحملات يوميًّا على جميع المخالفات بجميع أنواعها بأحياء المدينة وذلك لفرض السيطرة على جميع أحياء المدينة.

طرح وحدات تجارية بنظام حق الانتفاع بالصعيد

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة طرح عدد ۱۰ وحدات تجارية بمساحة ١٨ مترًا مربعًا، داخل مقر الجهاز بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاثة سنوات بالمزاد العلني بالشروط الآتية ويتم الحصول على كراسة:

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ ج

تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء ويمكن الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

ناصر الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح أعمال النظافة العامة وتشمل (محور جمال عبد الناصر - منطقة سكن مصر منطقة الإسكان الاجتماعي - مركز خدمات سكن مصر - شوارع مركز خدمات الإسكان الاجتماعي - طريق الهضبة داخل بالمدينة بطول ٤ كم) بمدينة ناصر الجديدة في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كراسة شروط المناقصة العامة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز مدينة ناصر الجديدة نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج) فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيه.

مظاريف العطاء الفني والمالي

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

للمزيد من التفاصيل عن المزاد العلني من هنا