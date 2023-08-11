تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

حينما يشعر الإنسان بالعطش يسارع الخطوات لكى يروى الظمأ ويشرب الماء ليرتوى فالعطش هو شعور يشعر به الإنسان ويكون فى حاجة ملحة وضرورية إلى الماء فالماء هو لكل شئ حي فلا يستطيع الإنسان ان يعيش بدون الماء وكذلك الزرع فهو الذي جعله الله سبب مباشر وقوي للحياة ويعد العطش من أشد أنواع العذاب للإنسان فشربة الماء بعد العطش تعيد له الحياة من جديد وقد يكون أشد من الجوع في قسوته وهذا في الحياة اليومية أما العطش في المنام فيسبب بحالة من القلق والتوتر لمن يري ذلك كون العطش في الواقع يجعل الإنسان فاقد لمتعة الحياة.

Advertisements

ومن المعروف ان العطش أشد من الجوع ولذلك من يري في منامه انه عطشان يستيقظ وهو خائف من هذة الرؤية ويبدأ في البحث عن معنى ذلك المنام الذي قد يدل على الكثير من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم العطش في المنام للعزباء

وإذا رأت العزباء في المنام أنها تشعر بالعطش الشديد يدل ذلك على أنها تتمنى تحقيق شيء معين وتتمنى حدوثه بشدة لكى تصل إلى ما تريد، وإذا رأت أنها في طريق طويل وتشعر بالعطش يدل ذلك على أن مستقبلها في الدنيا وإن ارتوت وشربت ماء فيدل ذلك على حصولها على ما تريد من أمنيات أو الترقي في وظيفة مرموقة.

وإذا شعرت أنها بحاجة إلى شرب الماء وأنها تشعر بالعطش الشديد فهذا يدل على احتياجها العاطفي الذي تبحث عنه دائمًا، وتريد أن تكون على علاقة حب وزواج لتشعر بأنها مستقرة نفسي وعاطفي.

وإذا رأت العزباء في منامها أحد الأقارب وكأنهم يريدون أن يشربوا الماء في منزلها ويشعرون بالعطش فهذا يدل علي أنها فتاة ذات خلق ودين والكثير من حولها يحبونها كثيرا. أما إذا رأت الماء ولكنها تشعر بالظمأ رغم أنها شربت من الماء فهذا يدل على احتياجها المادي.

تفسير حلم العطش في منام المتزوجة

إذا رأت المتزوجة في المنام أنها تشعر بالعطش الشديد فهذا يدل على زوال الهموم والخلافات الموجودة بينها وبين زوجها، وسوف تنتهى تماما مما يجعلها مشتاقه إلى الكثير من الأوقات السعيدة التي تضم الأسرة معًا.

وشعورها أنها تقوم بمساعدة أطفال صغار على شرب الماء في المنام فهذا يدل على أيمان هذه المرأة وأنها على خلق ودين، وإذا رأت أنها تشعر بالعطش الشديد وزوجها قام بجلب الماء لها فهذا يدل على الاستقرار النفسي والسعادة الزوجية التي تغمر كلا من الزوجين.

وإذا رأت أنها تحتاج إلى شرب الكثير من الماء فهذا يدل على تحقيق بعض الأمور التي كانت تتمنى حدوثها بشدة، وسيتم تحقيقها في القريب العاجل، وإن رأت أشخاص لا تعرفهم يشعرون بالعطش الشديد وقامت بإحضار الماء إليهم لهم فهذا يدل على سعة الرزق وزوال الهم والغم من المنزل بإذن الله.وإذا رأت أنها تقوم بأشراب والدتها حتى ارتوت تماما من شرب الماء دل ذلك على أن والدة صاحبة المنام بحاجة إلى الدعاء والمغفرة والصدقة أيضًا.

تفسير حلم العطش في منام الرجل

وإذا رأى الرجل في المنام أنه يشعر بالعطش فهذا يدل على حيرته في الدنيا وهناك شيء يشغل باله ويحيره.

وإذا رأي شخص معروف له يحتاج إلى شرب الماء ويقوم بسؤاله على الماء، فهذا يدل علي أن ذلك الشخص يفكر في صاحب الحلم كثير مما جعل العقل الباطن والخواطر الروحانية تصل إلى بعضها من خلال الأحلام.

وإذا رأى الرجل في المنام أنه يشعر بالعطش الشديد يدل ذلك على وجود بعض المشاكل التي تورق حياته وتنغص عليه بعض الأمور التي يعيشها، ولكن بالتقرب إلى الله وطاعته وعبادته سوف تنتهى هذه المشاكل،وإذا رأى أنه يشرب ماء كثير ويرتوى تماما فذلك يعنى أنه سينال خير كبير ورزق وفير بإذن الله.

واذا رأى انه يقوم بشرب الماء دل ذلك على زوال الهم والغم واذا رأت الحامل في المنام أنها بحاجة إلى شرب الماء بكثرة يدل ذلك على قلقها الزائد بسبب أمور الولادة وصحة الجنين التي تقلقها دائمًا

واذا رأت أشخاص يشربون ماء كثيرا من نهر فهذا يدل على الأصدقاء الذين على خلق ودين فيجب أن تتبعهم ليكون هم أصدقاؤه ورفاق الحياة،واذا رأت الزوج يشعر بالعطش وقامت بجلب الماء له فهذا يدل على أنها تكن حب ومودة كبيرة لزوجها تجعلها تشعر بالسعادة والسرور عندما يكون هو سعيد ومسرور.

وإذا رأت أنها تشعر بالعطش ويوجد بجانبها ماء وقامت بالشرب من بعد ظمأ فهذا يدل سلامة وصحة المولود وأنه بحالة جيدة.والعطش الشديد قي منام الشاب يعنى أنه يمر ببعض الأوقات الصعبة ولكن الله سيفرجها عليه من وسع.

تفسير حلم العطش في منام الشاب

إذا رأى الشاب في المنام أنه يشعر بالعطش وجاءت فتاة وقدمت له كوب من الماء العذب فهذا يدل إلحاحه الشديد على الزواج والتفكير الدائم في الزواج. إذا رأى أنه يشعر بالعطش ولكنه قام بشرب الماء وارتوى دل ذلك على تحقيق الكثير من الأمنيات التي يتمناها والله اعلم.