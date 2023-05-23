الدوري الإسباني، ريال سوسيداد يفوز على ألميريا 0/1

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال سوسيداد الفوز على نادي ألميريا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا معقل الفريق السوسيدادي في الجولة 36 من الليجا.

أحداث المباراة

تناوب الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الشوط الأول حتى حصل سواريز لاعب ألميريا على بطاقة حمراء في الدقيقة 36 وأحرز كوبو جناح سوسيداد هدف الفريق الوحيد في المباراة في الدقيقة 45.

رد رئيس رابطة الليجا علي العنصرية ضد فينسيوس

وكان تيباس، رئيس رابطة الليجا وجه عبر تغريدة بحسابه الشخصي بموقع "تويتر" رسالة إلى جونيور قال فيها: "لقد حاولنا أن نشرح لك ماهية الليجا وما الذي نقوم به في حالات الهتافات العنصرية، وكان هناك موعدان تم الاتفاق معك عليهما لكنك لم تحضر أيًا منهما".

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وواصل: "عليك قبل نقد وسب الليجا أن تعلم نفسك بشكل صحيح.. لا تجعلهم يتلاعبون بك وتأكد من فهمك للعمل الذي نقوم به معًا".

وما زالت قضية العنصرية أزمة كبيرة تعاني منها ملاعب أوروبا رغم العقوبات التي يتم فرضها على الجماهير حيث أعادت أحداث مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني فتح الباب من جديد حول تلك الأزمة.

العنصرية ضد فينيسيوس

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا أحداثا مثيرة بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس في الدقيقة 98، بعدما تورط في اشتباكات مع لاعبي فالنسيا.

كما دخل اللاعب البرازيلي في صراع مع الجماهير، التي ألقت عليه المقذوفات خلال المباراة، ورد عليها باستفزازها خلال خروجه مطرودا عبر الإشارة إليها بأن فالنسيا سيهبط للقسم الثاني.

ليست كرة القدم

ونشر فينيسيوس "ستوري" على حسابه الشخصي على "إنستجرام": "الجائزة التي ربحها العنصريون كانت طردي. إنها ليست كرة القدم.. إنها الليجا".

وأثناء خروج فينيسيوس من أرض الملعب، استفز جماهير الخفافيش الحاضرة؛ حيث أشار إلى أنهم سيهبطون للدرجة الثانية، مما أشعل غضبهم.

وكادت أن تعود الاشتباكات من جديد، حيث قام بعض بدلاء فالنسيا وأفراد الجهاز الفني بالرد على اللاعب البرازيلي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز ال13.