الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

صحيفة إسبانية تكشف خطة برشلونة لتسجيل لاعبيه قبل مباراة خيتافي

فريق برشلونة، فيتو
فريق برشلونة، فيتو

يتطلع نادي برشلونة لحسم تسجيل مزيد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الاسباني والذى ينطلق اليوم الجمعة.

ويمتلك برشلونة 13 لاعبًا مقيدًا فقط في سجلات رابطة الدوري الإسباني، ويكافح النادي من أجل تسجيل المزيد من اللاعبين قبل انطلاق الليجا.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أكدت لبعض الصحفيين بشكل غير رسمي أنها "هادئة" بشأن الموقف الحالي وأن الأمور سيتم حلها من خلال ثلاث خطوات.

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ووعدت الإدارة المدرب تشافي هيرنانديز بأن كل اللاعبين سيكونون متاحين قبل مواجهة خيتافي يوم الأحد في أولي مباريات الليغا هذا الموسم.

أولى الخطوات التي قامت بها إدارة برشلونة لتسجيل اللاعبين الجدد تمثلت في بيع فرانك كيسي إلى الأهلي السعودي. ومنحت هذه الصفقة النادي 12.5 مليون يورو، ووفرت لهم مبلغًا إضافيًا بتوفير راتبه.

الخطوة الثانية هي المضي قدمًا في بيع عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان الذي فعّل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 50 مليون يورو. ومازال برشلونة يتفاوض مع موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي حول المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه كل طرف من المبلغ.

الخطوة الثالثة وربما الأكثر تعقيدًا في هذه المرحلة، هي إبرام صفقة لإعادة بيع 16٪ من استوديوهات النادي بقيمة 60 مليون يورو لشركة استثمارية ألمانية.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فإنه في حالة انهيار أي من هذه الصفقات، وخاصة بيع استوديوهات البارسا، فسوف يتطلب ذلك المزيد بيع المزيد من لاعبي الفريق.

وفي هذه الحالة، سيسعى النادي الكتالوني لبيع المدافع الفرنسي كليمون لونغليه والمدافع الأيمن الأميركي سيرجينو ديست وأنسو فاتي.

برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي تحسبًا لرحيله إلى الدوري السعودي

كما كشف تقرير صحفي ألماني، امس الخميس، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حصل على عرض مميز من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هوية النادي.

وأضافت "برشلونة ينتظر قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدم إليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، حال بيع ليفاندوفسكي.

وتابعت "هناك خيار آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في يناير 2024".

وكان برشلونة قد تعاقد مع روكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل.

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