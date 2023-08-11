أصغر قائد في إفريقيا، من هو إبراهيم تراوري أول مسلم يتولى السلطة ببوركينا فاسو منذ 1980؟

إبراهيم تراوري، أثيرت مؤخرا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول القائد العسكري الجديد في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إذ استطاع العسكري الشاب لفت أنظار رواد تلك المواقع خصوصا بعد خطابه الأخير في القمة الإفريقية الروسية في سان بطرسبرج.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بمقاطع مصورة للقائد الإفريقي الشاب وسط إشادة واسعة من رواد تلك المواقع.. فمن هو "إبراهيم تراوري"؟

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معلومات عن إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو

أصبح النقيب إبراهيم تراوري، الذي يقال عنه بأنه كان تلميذا ذكيا وخجولا، المتحكم الرئيسي في السلطة ببوركينا فاسو بعد انقلاب عسكري نفذه بالمستعمرة الفرنسية السابقة في سبتمبر 2022.

أطاح تراوري برفيقه السابق، اللفتنانت كولونيل بول-هنري داميبا في 30 سبتمبر 2022 بعد أن اتهم الأخير بعدم الوفاء بتعهده بالقضاء على التمرد الإسلامي التي تشهدها بوركينا فاسو منذ عام 2015.

ولد تراوري عام 1988، أي أنه يبلغ من العمر 35 عاما، ما يجعله أصغر زعيم دولة في أفريقيا.

أول رئيس مسلم لبوركينا فاسو منذ عام 1980

اكتسب النقيب إبراهيم تراوري خبرته العسكرية الأولى من خلال محاربة الجهاديين في مالي، حيث كان يخدم ضمن قوة الأمم المتحدة هناك، ويقال إنه أبدى شجاعة في مواجهة هجوم معقد شنه المسلحون عام 2018 في منطقة تيمبوكتو التي تشتهر بمبانيها العتيقة.

في العام التالي، شارك في عملية عسكرية أطلق عليها اسم حركي هو "أوتابوانو" في شرق بوركينا فاسو المضطرب على مدى سبعة شهور. كما خدم أيضا في سرية للجيش ببلدة ماركوي في منطقة الساحل الشمالية، وشارك في عدة عمليات هناك.

ونسبت إذاعة "راديو أوميجا" في بوركينا فاسو إلى مصدر لم تسمه قوله إن تراوري مقرب من رجاله، ويتحلى برباطة الجأش والشجاعة. لم يستطع أبدا أن يفوت أكثر من 6 أشهر دون أن ينضم إلى إحدى سرايا الجيش.

النقيب تراوري ليس جنرال حرب يحمل أوسمة عسكرية، فهو فقط ضابط برتبة نقيب درس في أكاديمية عسكرية محلية والتحق بالجيش في عام 2009، وتلقى تدريبات في سلاح المدفعية بالمغرب.

اختار المجال العسكري بعد أن أكمل دراسته في مدينة بوبو-ديولاسو، ثاني أكبر مدن بوركينا فاسو، ووصفته بعض التقارير بأنه كان تلميذا خجولا ومتحفظا إلى حد ما، ولكن في الوقت نفسه "ذكيا للغاية".

ويتمتع إبراهيم تراوري في رأي البعض بكاريزما واضحة، ومن ثم فقد بدأت شعبيته في الصعود منذ اليوم الأول لظهوره.. ولا يمثل إبراهيم تراوري الصورة المعتادة للضابط المنقلب صغير السن الذي لا يجيد إلا حمل السلاح، فالواقع أنه قد حصل على شهادة بتقدير امتياز في دراسة الجيولوجيا من جامعة "واجادوجو" في عام 2006 قبل أن ينضم للجيش.

وتدور بعض شهادات مَن عرفوه قبل انقلابه حول ذكائه وتحفظه، كما أظهر شجاعة وانضباطا أثناء المواجهات مع الجماعات الجهادية المسلحة والمتمردين العِرقيين، وقد كان قادرا على نيل إعجاب قادته منذ التحاقه بالجيش البوركينابي، بالإضافة إلى أنه يحافظ على علاقة وثيقة مع الرجال الذين يقاتلون تحت يده.

ظهور إبراهيم تراوري بعد انهيار سيطرة مؤسسات بوركينا فاسو علي البلاد خلال حكم دامبيا

خلال فترة حكم داميبا القصيرة، تزايد عدد الهجمات التي يشنها إسلاميون - بعضهم على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة - حيث تمكن هؤلاء من انتزاع السيطرة على أراض في مناطق ريفية وحاصروا بعض المدن، بحيث أضحت الدولة تسيطر على 60 فقط من مساحة البلاد، وفق بعض التقديرات.

ومع غياب مؤسسات ديمقراطية قوية في بوركينا فاسو التي طالما كان الجيش مهيمنا عليها، سيطر النقيب تراوري على مقاليد الحكم، متعهدا بتحسين الأوضاع الأمنية في بلد يعيش في خوف من المسلحين.

وبحسب شبكة «BBC» البريطانية، تشير تصريحات إبراهيم تراوري إلى أنه ربما يسير على خطى نظيره المالي، الذي يُزعم أنه جلب ميليشيات فاجنر الروسية المثيرة للجدل إلى بلاده لتحل محل القوات الفرنسية في محاربة الجهاديين، رغم أنها لم تحقق نجاحا يذكر في هذا الشأن، لا بل اتسعت حركة التمرد هناك أيضا منذ الانقلاب الذي قام به الجيش في أغسطس 2020.

خطاب إبراهيم تراوري في القمة الروسية الإفريقية

واستطاع إبراهيم تراوري أن يخطف الأنظار على الساحة الدولية، رغم أنه يقود دولة تعد من أفقر دول العالم وهي بوركينا فاسو. لمع نجم إبراهيم تحديدا بعد خطابه الذي وصف بـ"التاريخي" في القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج، وهو الخطاب الذي دارت الأخبار حوله، ولفت الأنظار إليه، في ظل شعبية تنامت عقب إقدامه على طرد فرنسا من البلاد.

التمرد على الكولونيالية الجديدة في إفريقيا

واستقبل العديد من المتابعين في أفريقيا والعالم الثالث أخبار إبراهيم تراوري ومقاطعه بتفاؤل، باعتباره يجسد جيلا جديدا من الشباب الأفارقة المتمردين على "الكولونيالية الجديدة" والطامحين بجرأة لرسم مستقبل مغاير لبلادهم عن الماضي الأليم. لكن في الوقت نفسه، حذَّر آخرون من أن العسكري الشاب هو مجرد قائد انقلاب عسكري مثله مثل كل هؤلاء الانقلابيين الذين استولوا على حكم القارة في القرن الماضي ورسخوا الاستبداد والفساد فيها رغم وعودهم البراقة.

وشكل يوم 30 سبتمبر 2022 يوما استثنائيا في تاريخ بوركينا فاسو، وذلك بعد انقلاب تراوري الذي وجد الدعم والمساندة من الشارع البوركينابي، ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية إبراهيم منذ الأيام الأولى لانقلابه بـ"الرجل القوي".

ورغم مسيرة تراوري في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، ومشروعه الذي بُني على مقاومة تلك الجماعات واستعادة الأراضي البوركينابية منها، يتمتع الرجل بشعبية كبيرة بين السكان المسلمين بالبلاد، حتى من يصفونهم بـ "السلفيين الوهابيين" الذين يدعمون توجهه نحو الفكاك من الهيمنة الفرنسية وتوجيه البوصلة نحو موسكو.

أول رئيس مسلم لبوركينا فاسو منذ 1980

وتعود شعبية تراوري الإسلامية في جزء منها إلى كونه أول رئيس مسلم لبوركينا فاسو منذ "سانجوليه لاميزانا"، أي منذ عام 1980، إذ عانى المسلمون الذين يمثلون غالبية السكان (نحو 60%) من مظالم كثيرة في العقود الأخيرة في البلاد، وهو ما جعل شريحة واسعة من المسلمين تبدي ارتياحا لوصول إبراهيم تراوري لزعامة المشهد، خاصة أنه يظهر دائما التعبيرعن تدينه مع حرصه على التأكيد أن إيمانه هو الذي يقود تحركاته، وقد استند خطابه الأخير في سان بطرسبرج إلى لهجة يسارية ثورية، وفي ذات الوقت تحمل صبغة دينية.

كما لم يظهر إبراهيم تراوري أي رغبة في الاستمرار في السلطة بعد انقلابه (على الأقل حتى اللحظة)، وكرر أنه يقوم فقط بتسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة، وقد اشتملت خارطة الطريق التي أطلقها الحوار الوطني بعد انقلابه على ألا يُسمح له بالترشح، بل إنه كان يقول لوزرائه صراحة إنه يعلم أنه أصغرهم سنا، لكن الظروف حتمت هذا الموقف، ووفق الخطة فمن المفترض أن يقوم إبراهيم بتسليم السلطة في يوليو 2024.