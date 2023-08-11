نجاح سحب النفط من الناقلة صافر.. العالم يتنفس الصعداء بعد ترقب عدة سنوات.. والأمم المتحدة: الخطر لم ينته بعد(صور)

بعد طول انتظار ومرور شهر تلو الآخر في ظل أوضاع محفوفة بالمخاطر، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم، مجنّبًا (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

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من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنّ هذا الإنجاز يعني انتهاء "الشقّ الأساسي" من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة "صافر".

نجاح سحب النفط من الناقلة صافر

وقال شتاينر لوكالة فرانس برس "نحن اليوم ممتنّون جدًا لتمكّننا من إعلان اكتمال هذا الجزء من المشروع".

وأضاف أنّ "ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محطّ أنظار العالم بأسره: ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر".

غير أنّ الخطر الذي تشكّله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد.

وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أنّه حتّى بعد إتمام عملية نقل النفط، "فإنّ الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي" مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفكّكها.

وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها.

وأشار شتاينر إلى أنّ هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".

يشار إلي أن العالم في الـ 26 من يوليو الماضي، في تنفس الصعداء بشأن قرب انتهاء أزمة السفينة صافر الراسية في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، باليمن، حيث بدأت عملية سحب مليون و100 ألف برميل نفط من سفينة صافر المهجورة، قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي.

ما هي حكاية السفينة صافر ؟

وشيدت الناقلة صافر في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.

ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن، ونتيجة لذلك، تدهورت انظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير، بالإضافة إلي غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات النفط يعرضها للانفجار في أي وقت.

خطة الأمم المتحدة للتعامل مع هذا التهديد

في سبتمبر 2021، أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد ديفيد جريسلي، لقيادة الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي.

جاء ذلك استمرارا لجهودٍ سابقة للتصدي لهذا التهديد بشكل آمن في بيئة تحكمها صراعات شديدة التسييس.

وبعد شهور من المناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، أصدرت الأمم المتحدة خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد.

وشاركت الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية في عدن على ضمان توفير الغطاء والدعم للمبادرة، كما أولت السلطات في صنعاء، والتي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، دعمها أيضًا، ووقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص في 5 مارس 2022، وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون تلتزم بموجبه سلطات صنعاء بتسهيل إنجاح المشروع.

وفي 6 مارس 2022، نظمت الأمم المتحدة عن طريق بعثتها إلى مدينة الحديدة ومحطة رأس عيسى، بالقرب من صافر، جلسة لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية، والتي أكدت بدورها دعمها للخطة. فيما شدد الخبراء والفنيون في البعثة على خطر وقوع كارثة في أي وقت.

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ هذا المشروع الحساس، وتتكون الخطة من مسارين هامين:

ناقلة بديلة

١- تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان.

٢- التعامل مع الحالة الحرجة للخزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور.

يجدر القول أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه بمجرد نقل النفط خارج الخزان صافر.

شراء ناقلة نفط عملاقة

وفي 9 مارس 2023، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأمم المتحدة.

يشار إلي أنه تم رصد تعهدات مالية ومساهمات بمقدار 95 مليون دولار أمريكي بحلول 18 مارس، من القطاع الخاصة ومن المانحين خلال حملة التمويل الجماعي للأمم المتحدة. ومن هذه القيمة، تم استلام 77.5 مليون دولار.

مخاطر انفجار صافر

أصدرت منظمة "Greenpeace" الدولية تقريرها حول ناقلة "صافر" النفطية، العائمة قبالة ميناء رأس عيسى قرب مدينة الحُديدة اليمنية، وحذرت من خطورة حدوث انفجار في هذه الناقلة سيؤثر بشكل كبير على الدول المطلة على البحر الأحمر.

كذلك قالت الأمم المتحدة إن الناقلة تحمل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز، وهي مرشحة لتصبح خامس أكبر تسرب لخزان نفطي في التاريخ.

وأضافت: "إذا لم نتحرك الان، ستكون النتائج كارثية على الموارد البيئية والإنسانية والاقتصادية في سواحل بلدٍ دمرته الحرب.. تسرب النفط من خزان النفط العائم صافر سيؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيصبح الملايين من البشر عرضةً للتلوث الهوائي. كما ستنعدم سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية لليمن، في بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية".

وتابعت: كما سيكون الأثر على المجتمعات الساحلية بالغ القسوة، فمئات الالاف من العاملين في مجال الصيد سيفقدون مصادر أرزاقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عامًا لإسترداد مخزون الأسماك. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من صافر بـ20 مليار دولار أمريكي.

مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، عن ترحيب مصر، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.

وأكدت الخارجية في بيانها على دعم مصر الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدةً بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.

