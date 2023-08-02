الأمم المتحدة: نقل 50% من نفط "صافر" إلى الناقلة البديلة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، تم نقلها إلى سفينة بديلة بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.

منظمة الأمم المتحدة كانت أطلقت الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية في المنطقة.

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بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، على موقع إكس ( المعروف سابقًا بتويتر) "أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة تم نقله إلى السفينة البديلة +اليمن+ في الأيام السبعة الماضية".

3 أسابيع للنقل

كما أعلن جريسلي سابقًا أن عملية النقل بأكملها ستستغرق أقل من 3 أسابيع.

وبدوره، أكّد منسق وكبير مستشاري الأمان في عملية الإنقاذ محمد صديق مضوي اليوم أنه تم سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة حتى اليوم.

وأوضح مضوي: "وصلنا الى علامة 55 % اليوم الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت جرينتش)".

وأضاف: "السحب يتواصل بسلاسة تامة".

وأكد منسق وكبير مستشاري الأمان في عملية الإنقاذ أن عمليات ضخ الوقود إلى الناقلة الجديدة تستمر بسلاسة، حيث تم ضخ حوالى 24 بالمائة. ونوه مضاوي إلى أن" العملية تتم دون أي مخاطر بيئية، حيث أن هناك إجراءات محكمة لنقل النفط بشكل آمن تحت إشراف أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال".

وأوضح مضاوي أن مخاطر التسرب ستنتهي "عند الانتهاء من عمليات الضخ والتفريغ من خزان صافر، ولكن أثناء عمليات الضخ تتبع الشركة المنفذة أعلى معايير السلامة"، كما أن هناك أيضا "خطة محكمة للتعامل مع التسرب إذا حدث خلال أي مرحلة من مراحل الضخ".

وحول مصير السفينة البديلة، يؤكد مضاوي أن الأخيرة "ستبقى في نفس الموقع وسيتم ربطها مع أنبوب النفط من خلال منصة تحميل بحرية سطحية عائمة )العوامة (Calm Buoy" حيث تعاقدت "الأمم المتحدة مع شركة عالمية لإدارة الباخرة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لتسعة أشهر".

"القنبلة العائمة"صافر قبالة اليمن... ومليون برميل من النفط الخام... من سيستحوذ عليها؟ #مسائية_DW pic.twitter.com/cVsGeLc5Hm — DW عربية (@dw_arabic) July 25, 2023

وتهدف الأمم المتحدة لأن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.

منصّة تخزين عائمة

وتقبع "صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو 50 كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.

لكنها لم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.

ولشدة خطورة موقع السفينة في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضًا مليارات الدولارات يوميًا إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.