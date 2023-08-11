الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمم المتحدة تعلن نجاح سحب النفط من الناقلة صافر

الناقلة صافر، فيتو
الناقلة صافر، فيتو

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش "يرحّب بالأنباء التي تفيد بأنّ نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم، مجنّبًا (المنطقة) ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".

Advertisements

من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنّ هذا الإنجاز يعني انتهاء "الشقّ الأساسي" من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة "صافر".

 

نجاح سحب النفط من الناقلة صافر

وقال شتاينر لوكالة فرانس برس "نحن اليوم ممتنّون جدًا لتمكّننا من إعلان اكتمال هذا الجزء من المشروع".

وأضاف أنّ "ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محطّ أنظار العالم بأسره: ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر".

غير أنّ الخطر الذي تشكّله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد.

وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أنّه حتّى بعد إتمام عملية نقل النفط، "فإنّ الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي" مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفكّكها.

وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها.

وأشار شتاينر إلى أنّ هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".

 

معلومات عن الناقلة صافر العالقة قرب السواحل اليمنية

و"صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم منذ الثمانينات منصّة تخزين عائمة، ترسو على بُعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الواقع في غرب اليمن ويُعدّ بوابة رئيسية لدخول البضائع والإمدادات.

ولم تخضع "صافر" لأيّ صيانة منذ 2015 حين اشتدّت حدّة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة الحكومة اليمنية.

وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز" وأحدث تسرّبها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.

ولشدة خطورة موقع السفينة صافر في البحر الأحمر، فإنّ أي تسرّب قد يكلّف أيضًا مليارات الدولارات يوميًا إذ سيتسبّب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب.

الأمم المتحدة: نقل 50% من نفط "صافر" إلى الناقلة البديلة

مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة صافر الناقلة صافر ميناء الحديدة اخبار العالم البحر الأحمر

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: نقل 50% من نفط "صافر" إلى الناقلة البديلة

تفريغ 20% من النفط في خزان صافر

مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

بدء حل أزمة السفينة صافر، القصة الكاملة للخطر العائم على سواحل اليمن.. والأمم المتحدة تجمع 80 مليون دولار لبداية نقل النفط

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تهنئ نجل عمرو أديب بخطوبته: مبروك لوالدتك العزيزة أماني سوكا (صور)

بالأرقام، البنك المركزي يكشف التطور في خدمات محافظ الهاتف المحمول

أسعار الكتب الخارجية نار تحرق جيوب أولياء الأمور.. والباعة: محتاجة قرض (فيديو)

جمال شعبان يوضح أسباب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، مؤشر الذهب عالميا 11-8-2023

الأهلي، رحيل شريف وغموض موقف المهاجم الأجنبى يعزز فرص قيد صلاح محسن

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

كيدهن عظيم.. قصة جريمة في مدينة نصر يندى لها الجبينُ.. زوجة تعذب زوجها وتصوره بوضع مخل لمعاقبته على منشور بالفيسبوك.. وقانوني يوضح عقوبتها المنتظرة

Advertisements

منوعات

المزيد

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

ماسك Vs زوكربيرج، كشف مكان نزال عملاقي التكنولوجيا الأمريكية

الغرامة والحبس 3 سنوات لمن يرتدي هذه الساعات في ماليزيا

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم

استقرار الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه على مدار 48 ساعة

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثالثة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع تشيلسي.. مانشستر سيتي مع إشبيلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود الخشت من السيدة نفيسة (فيديو)

أفضل أدعية للأم والزوجة والبنت والأخت المتوفاة

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية