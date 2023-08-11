الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

دولة أوروبية تسجل زيادة في إصابات فيروس كورونا

كورونا، فيتو
كورونا، فيتو

عاد الحديث عن انتشار متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد عقب شهور من اختفاء الحديث عنه وعوده العالم الي طبيعته، وهو الأمر الذي يثير مخاوف داخل المؤسسات الطبيعة العالمية.

زيادة إصابات فيروس كورونا في إسبانيا

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا، في إسبانيا، ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، لتصل نسبة الإصابات إلى 36%.

ونقلت 20Minutos  الإسبانية، عن المتحدثة باسم الجمعية الإسبانية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية عالمة الأحياء المجهرية ماريا توماس، قولها: إن "ما يحدث هو أن فيروس كورونا مستوطن، ولا يزال مستمرًا، كما يتضح من الارتفاع في بيانات الإصابات الأخيرة، وزيادة العناية الطبية وتضاعف بيع فحوصات الكشف عن المرض".

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ارتفاع إصابات كوفيد 19 في بريطانيا

من ناحية اخرى ذكرت صحيفة "المترو" البريطانية أن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعًا في عدد حالات المصابين بمرض "كوفيد 19"، مؤخرًا، مع ارتفاع بالأعداد يقدر بنحو 200 ألف في شهر يوليو.
وأشارت الصحيفة أن سلالة جديدة يُطلق عليها "إيريس"، هي إحدى العوامل المسببة للزيادة الأخيرة، حيث تُنسب إليها واحدة من كل سبع حالات إصابة بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة (Zoe Health) حول الأعراض لهذا المتغير، أظهرت النتائج أن الأعراض تشبه المتغيرات الأخرى، وتشمل: التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس وسعال وصداع وخشونة في الصوت وآلام العضلات وانعدام حاسة الشم.
وأظهرت الدراسة أن الأعراض التقليدية مثل ضيق التنفس وفقدان الرائحة والحمى أصبحت الآن أقل شيوعًا، في حين يُعتقد أن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أكثر خطورة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، يمثل عدد حالات المتغير الجديد ما نسبته 14.6% من جميع الحالات، كما أن منظمة الصحة العالمية (WHO) قد أضافته إلى قائمة متحورات فيروس كوفيد التي ترصدها.
ومع ذلك، أوضح خبراء الوكالة أنه لم تظهر أي علامات على كون المتحور "ايريس" أكثر خطورة من السلالات السابقة.

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

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