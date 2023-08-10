الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار سيارات دفسك بعد الزيادة الجديدة في مصر

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات دفسك، استعرض الوكيل المحلى للعلامة التجارية دفسك، الزيادات الجديدة التي لحقت بالأسعار في مصر وشملت سيارات البيك اب، والفان وغيرها من موديلات أخرى.

 

ونرصد في التقرير التالي ٍأسعار سيارات جلوري داخل السوق المصري وهي كالتالى:

 

أسعار سيارات جلوري فان


1240 سي سي غير متوفرة.

 

هاي لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

 

توب لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

 

دفسك C35 غير متوفرة

 

زيادة سعر جلوري 330S موديل 2022

وارتفع سعر السيارة جلوري 330S كالتالي موديلات 2022:

 

أول فئة هاي لاين مانيوال محرك 1240 سي سي بسعر 550 ألف جنيه بدلًا من 480 ألف جنيه.

 

ثاني فئة هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 580 ألف جنيه بدلًا من 510 ألف جنيه.

 

ثالث فئة هاي لاين غاز 600 ألف جنيه بدلًا من 530 ألف جنيه.

 

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رابع فئة توب لاين مانيوال 625 ألف جنيه بدلًا من 550 ألف جنيه.

 

خامس فئة توب لاين غاز بسعر 645 ألف جنيه بدلًا من 570 ألف جنيه.

 

أسعار إيجل برو موديل 2022

كما ارتفع سعر إيجل برو موديلات 2022 كالتالي:

 

أول فئة فرش أسود مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.

 

ثاني فئة فرش أحمر مليون و١٠٠ ألف جنيه بدون تغيير.

 

ايجل 580 موديل 2022

أول فئة كمفورت غير متوفرة.

 

ثاني فئة لاكشري غير متوفرة.

 

أسعار البيك أب C31وK01S

K01S بسعر 289.900 ألف بدلًا من 279.900 ألف جنيه.

 

C31 طارة عادية بسعر 384 ألف جنيه بدلًا من 374 ألف جنيه.

 

C31 طارة باور بسعر 390 ألف جنيه بدلًا من 380 ألف جنيه.

أسعار ومواصفات سيارات جيتور داشينج

زيادة أسعار سيارات جلوري 330S موديل 2022

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