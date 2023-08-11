الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

تعيين 7 أعضاء بالغرفة التجارية بالقليوبية

أعضاء الغرفة التجارية
أعضاء الغرفة التجارية بالقليوبية، فيتو

اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.

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وبحسب البيان اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء وهم "جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار".

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كما أصدر الوزير قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023، كما يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.

القطاعات الاقتصادية تنفذ منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر

يشار إلى أن مصر انتهجت سياسات التحول الرقمي وتنفيذ منظومة الشمول المالي في عدة قطاعات اقتصادية كان على رأسهالا منظومة الضرائب والدفع المسبق، فضلًا عن قطاع البنوك الذي قدم لعملاءه خدمات منها فتح حساب وتحويل وإيداع الموال إلكترونيًا.

إطلاق المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أعلنت المبادرة الوطنية  لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»  إطلاق المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري،  من خلال إتاحة الفرصة للمشاريع والمصانع بالتسجيل والانضمام للموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، وتقوم "ابدأ " بمساعدة الشركات في الحوكمة وعمليات الإدارة الداخلية بالمصانع والشركات من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ” ERp “، فضلًا عن  دعم قيمة السلسلة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية علي مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

معلومات عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، التي  تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

 وتُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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احمد سمير وزير التجارة والصناعة اتحاد العام للغرف التجارية المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية محافظة القليوبية

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