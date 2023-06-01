الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

مبادرة ابدأ تطبق التحول الرقمي في الصناعات المصرية

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، فيتو

أطلقت المبادرة الوطنية  لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" المشروع القومي لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمشاريع والمصانع بالتسجيل والانضمام للموقع الرسمي لمبادرة ابدأ. 

 

إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر  

وتقوم "ابدأ " بمساعدة تلك الشركات في الحوكمة وعمليات الإدارة الداخلية بالمصانع والشركات من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ” ERp “ بالإضافة إلى دعم قيمة السلسلة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية علي مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة في مصر.

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مبادرة ابدأ لتطوير الصناعات المصرية 

وفي وقت سابق قال أحمس ربيع  رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب، لشركة إبدأ إن شركة إبدأ،  شركة مساهمة مصرية، تُعدُ ثورة كبيرة  في عالم الاستثمار، والهدف من إنشائها، هو مساعدة المستثمرين سواء كانوا شركات متعثرة أو شركات قائمة بالفعل بالقطاع  الخاص، وترغب في  التوسع،كما تهدف الشركة إلي خفض حجم الاستيراد، والمساعدة في زيادة المكون المحلي، مما يؤدي إلي زيادة التنمية الصناعية، وهو ليس صندوقًا استثماريًا بالمعني الحرفي، أو المتعارف عليه، بل هو مشروع ربحي يهدف إلي توطين الصناعة بمصر، وإعداد  نخبة من القادرين علي إنجاح الصناعة، وتحول عملية الصناعة من اعتمادها علي الاستيراد، إلي عملية التصنيع نفسها، وهنا يأتي دور شركة ابدأ، بمساعدتهم وتذليل الصعاب لهم، للوصول إلي الهدف المنشود. 

وتعمل الشركة بنظام المشاركة في المشروع عن طريق تقديم الدعم المادي أو الدخول في المشروع كمساهمين، وهي منبثقة من فكرة مبادرة حياة كريمة، التي تتم برعاية السيد رئيس الجمهورية. 

كما تم التنسيق بين اتحاد المستثمرين، ورؤساء وحدات دعم المستثمرين، بوزارة المالية، والمصالح التابعة لها، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، لحل مشاكل المستثمرين، التي تعوق الاستثمار في جميع  محافظات الجمهورية، طبقًا لتوجيهات وزير المالية.

 

معلومات عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

 

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