بعد شكاوى المواطنيين من الأسعار
"تموين القليوبية" تتحفظ على حمولة سجائر مجهولة المصدر
قامت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية، اليوم الخميس، بحملة مكبرة استجابة لـ شكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر.
وتمت الحملة في وجود مأموري الضبط القضائي، حيث تم ضبط سيارة نقل محملة بالسجائر بدون مستندات تدل على مصدرها.
وتم التحفظ التحفظ على ٧٧٥٠ علبة سجائر سوفت، ١٠٨٠ علبة سجائر بوكس صغيرة ١٠ سجائر، ٢٥٢ علبة معسل زنة العلبة ٥٠٠ جرام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
ضبط أرز مجهول المصدر
في وقت سابق تمكنت مديرية التموين بالقليوبية خلال حملة تموينية في قليوب من ضبط سيارتين الأولى محملة بـ 10 أطنان شعير والثانية محملة بـ 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها، وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين في محافظة القليوبية إنه قام بحملة تموينية مكبرة يرافقه العميد أحمد عبدالعليم مدير إدارة مباحث التموين بالقليوبية وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب واستهدفت الحملة مدينة قليوب حيث تم ضبط سيارة نقل محملة بكميه من الشعير تزن ١٠ أطنان و٧٠ كجم وسيارة أخرى نقل محمله بكميه من الأرز الأبيض تزن 8 طن وهذه الكمية مجهولة المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهه المنتجه لها وتم التحفظ على هذه الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شانها وتم تحرير 2 قضية جنح قليوب بعد أن تم التحفظ على هذه الكميات والمتهمين والسيارتين.
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