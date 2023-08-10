الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بعد شكاوى المواطنيين من الأسعار

"تموين القليوبية" تتحفظ على حمولة سجائر مجهولة المصدر

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو

قامت إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية، اليوم الخميس، بحملة مكبرة استجابة لـ شكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر. 

وكيل تموين الأقصر: لا يجب ترك البطاقة مع صاحب المخبز.. وأسعار السلع التموينية أقل من المحلات الخارجية 40% (حوار)

تموين المنيا يضبط 118 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وتمت الحملة  في وجود مأموري الضبط القضائي، حيث تم ضبط سيارة نقل محملة بالسجائر بدون مستندات تدل على مصدرها.

وتم التحفظ  التحفظ على ٧٧٥٠ علبة سجائر سوفت، ١٠٨٠ علبة سجائر بوكس صغيرة ١٠ سجائر، ٢٥٢ علبة معسل زنة العلبة ٥٠٠ جرام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

 

Advertisements

 

ضبط أرز مجهول المصدر

في وقت سابق تمكنت مديرية التموين بالقليوبية خلال حملة تموينية في قليوب من ضبط سيارتين الأولى محملة بـ 10 أطنان شعير والثانية محملة بـ 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها، وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين في محافظة القليوبية إنه قام بحملة تموينية مكبرة يرافقه العميد أحمد عبدالعليم مدير إدارة مباحث التموين بالقليوبية وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب واستهدفت الحملة مدينة قليوب حيث تم ضبط سيارة نقل محملة بكميه من الشعير تزن ١٠ أطنان و٧٠ كجم وسيارة أخرى نقل محمله بكميه من الأرز الأبيض تزن 8 طن وهذه الكمية مجهولة المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهه المنتجه لها وتم التحفظ على هذه الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شانها وتم تحرير 2 قضية جنح قليوب بعد أن تم التحفظ على هذه الكميات والمتهمين والسيارتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تموين القليوبية محافظة القليوبية مباحث التموين بالقليوبية مدينة قليوب مديرية التموين بالقليوبية

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا الجمعة 11-8-2023 في القليوبية

وكيل تموين الأقصر: لا يجب ترك البطاقة مع صاحب المخبز.. وأسعار السلع التموينية أقل من المحلات الخارجية 40% (حوار)

"تموين الإسكندرية" تطارد تجار السوق السوداء للسجائر

تموين العجمي في الإسكندرية تضبط منتجات ألبان وسجائر مجهولة المصدر

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية