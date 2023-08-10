الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بشارع عبد الحميد بدوي بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيا لمناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ).



قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب القاهرة أنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التي تأثرت نتيجة كسر الخط .



كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتقل على الفور، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مصطفى الشيمي - رئيس شركة مياه الشرب القاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

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وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الإصلاح كسر بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى، وكان قد انتقل إلى موقع الأعمال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذ بالشركة.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بعدد من الشفاطات لسحب المياه، وبدء أعمال الإصلاح من خلال الأطقم الفنية والصيانة.

كما تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معدلات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

وشدد رئيس الشركة القابضة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، والتنبيه على المقاولين باتباع الارشادات والإجراءات الصحيحة، للحفاظ على العاملين والمواطنين، وتكثيف خطط التوعية التي تستهدف العاملين والمواطنين على حد سواء فى هذا المجال.