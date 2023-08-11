كلوب: غيرت رأيي في سعر صفقة كايسيدو

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تطورات صفقة انتقال كايسيدو لاعب فريق برايتون إلى صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: بالفعل اتفقنا مع برايتون على سعر اللاعب، ولكن سنرى التطورات في الساعات المقبلة، والنادي يعمل حاليًا على الاتفاق مع اللاعب.

وأضاف كلوب بشأن ثمن الصفقة الذي يتخطى 100 مليون يورو: لقد كنت مخطئا عندما قلت أنني لن أدفع هذا الرقم في صفقة، وبالفعل غيرت رأيي، في الحياة تغير رأيك حسب الظروف المتاحة لك.

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ليفربول يوجه القاضية لـ تشيلسي ويضم كايسيدو

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ليفربول يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال في التاريخ في إنجلترا.

وأوضح التقرير أن برايتون كان يرغب في بيع كايسيدو لأعلى سعر والمنافسة كانت بين ليفربول وتشيلسي.

وتوقف عرض تشيلسي عند 100 مليون جنيه إسترليني ليتفوق عليه ليفربول.

وأوضح التقرير أن ليفربول كذلك توصل لاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية مع كايسيدو ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي مساء اليوم.

وكان أغلى صفقة ضمها ليفربول في تاريخه هي بجلبه لفيرجيل فان دايك من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وستكون هذه ثاني صفقة من برايتون إلى ليفربول الموسم الجاري بعد انتقال أليكسيس ماك أليستر.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

كلوب يتحدث عن مواجهة تشيلسي

وعن مواجهة تشيلسي في افتتاحية البريميرليج، قال يورجن كلوب: ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن سنواجه فريقا مختلفا تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، وعلينا الاستعداد بشكل جيد للظهور بقوة.

وأكمل: نحن نستعد لمباراة تشيلسي منذ وقت طويل، ولم نعاني من أي أشياء تشتتنا، ستكون مُباراة بين فريقين جيدين وشاهدنا الجولة التحضيرية لتشيلسي واستعدينا لهم وبالطبع هُم يريدون الظهور في أول مباراة على ملعبهم بشكل رائع.

وواصل كلوب: البعض يتحدث أن الجولة الافتتاحية تحدد الكثير من حيث جدول الترتيب، لكني لست مهتما بذلك، ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، وستكون هناك تنافسية قوية هذا الموسم بين عدة أندية.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: استمتعت كثيرا بالجولة التحضيرية للفريق، واللاعبون كانوا منفتحون بشكل رائع على أفكاري، وفعلنا الكثير في التدريبات والاجتماعات، وأتمنى أن يظهر ذلك خلال المباريات.. ونريد التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.