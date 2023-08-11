الحنين الثامن لنور الشريف الحاضر الذي لا يغيب فنانًا وإنسانًا

الفن وسنينه

لم تربطني علاقة بفنان على مدار مشواري في صاحبة الجلالة مثل التي ربطتني بالفنان العبقري الراحل نور الشريف والتي امتدت لنحو 25 عامًا وتجاوزت بمراحل علاقة الصحفي بالفنان لتصبح علاقة الأب بابنه والمعلم بالتلميذ، فكان لي الشرف ضمن قلة معدودة جدًا من الصحفيين أن أجري معه العديد من الحوارات التي كانت وما زالت من أهم ما أنجزته في عالم الصحافة..

والتي خصني فيها بالعديد من الأسرار والنوادر الفنية والشخصية، فضلًا عن عشرات المناقشات بيننا التي تعلمت منها الكثير جدًا في الفن والتاريخ والسياسة والرياضة وشتى المجالات، فهذا الفنان الموسوعي نادرًا ما يجود به الزمان..

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ورغم أنني شرفت بكتابة عدد من المقالات عنه فتح لي خلالها خزينة أسراره الفنية والشخصية عبر بوابة فيتو المحترمة الغالية، إلا أنني ما زلت أجد نفسي مدفوعًا لسرد المزيد عنه فهو معين لا ينضب أبدًا في ذكرى الحنين الثامن له ورحيله الذي يوافق اليوم الحادي عشر من أغسطس 2015، رحيل الجسد دون الروح والأثر والأعمال الخالدة التي كان لها دور عظيم في تاريخ الفن المصري والعربي على مدار 50 عامًا.

200 عمل لصائد الجوائز



في مشوار العملاق نور الشريف نحو 200 عملٍ متنوعًا بين التليفزيون والإذاعة والمسرح والسينما التي حازت منها نصيب الأسد بنحو 130 فيلمٍ، بدأها بالجزء الثاني من ثلاثية نجيب محفوظ قصر الشوق عام 1967 للمخرج حسن الإمام وأنهاها بتوقيت القاهرة تأليف وإخراج أمير رمسيس 2014، واحتل بها المركز الثاني ضمن أفضل الممثلين في التاريخ بعد القدير شكري سرحان بسبعة أفلامٍ في استفتاء 100 سنة سينما..

وهي زوجتي والكلب، أبناء الصمت، الكرنك، أهل القمة، حدوتة مصرية، سواق الأتوبيس، العار، كما نال عنها العديد من الجوائز لدرجة أنه لقب بصائد الجوائز! من أهمها الجائزة الذهبية من مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي عن فيلم سواق الأتوبيس عام 1982، جائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أكثر من مرة، وأخيرًا جائزة أفضل ممثل من مهرجان وهران للفيلم العربي عن فيلم بتوقيت القاهرة..

وقد تميزت أغلب أعمال الراحل الكبير بتعبيرها عن هموم ومشاكل وتطلعات المواطن البسيط والطبقة المتوسطة فانتصر لهم في هذه الأعمال مثل أرزاق يا دنيا، الحب وحده لا يكفي، الحقونا، عفريت النهار، الصعاليك وغيرها كما كان للسياسة جزء مهم في هذه الأعمال مثل.. الكرنك، أهل القمة، ناجي العلي، المصير، أما أعماله التليفزيونية فكان لها طابع خاص جدًا ومردود جماهيري واسع منها، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، متخافوش، الرحايا.

مكتشف النجوم والمخرجين



يعتبر الفنان نور الشريف هو من أكثر الفنانين الذين اكتشفوا ممثلين أو مخرجين أو مؤلفين في تاريخ السينما والتليفزيون وقدمهم في أعماله كمنتج أحيانًا وكبطل في غالبية الأحيان، مثل مصطفى متولي في فيلم دائرة الانتقام، وإلهام شاهين في مسلسل أديب، وسوسن بدر في فيلم حبيبي دائمًا، ومرورًا بغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف في عائلة الحاج متولي..

ف إيمان العاصي وشريف سلامة وزينة في مسلسل حضرة المتهم أبي، ثم حسن الرداد وأيتين عامر وعمرو يوسف ودينا فؤاد في الدالي، أما عن المخرجين فقد غامر بإنتاج أول أعماله كمنتج بتقديم المخرج سمير سيف لأول مرة في فيلم دائرة الانتقام ثم محمد خان في ضربة شمس من إنتاجه أيضًا، فعاطف الطيب في الغيرة القاتلة، فداود عبد السيد في الصعاليك، فمحمد النجار في زمن حاتم زهران من إنتاجه كذلك..

كما قدم المؤلفين بشير الديك وإبراهيم الموجي وغيرهما، وهو كمنتج رصيده 9 أفلامٍ منها.. حبيبي دائمًا، كروانة، قطة على نار، أخر الرجال المحترمين، العاشقان وهو آخر ما أنتجه عام 2001 والعمل الوحيد الذي أخرجه أيضًا.



شارك الفنان نور الشريف كل نجمات جيله وبعض نجمات الأجيال السابقة أعمالًا سينمائية منهن.. ماجدة الصباحي في السراب، ماجدة الخطيب في عدد من الأفلام مثل قصر الشوق وتوحيدة، ميرفت آمين صاحبة الرقم القياسي للعمل معه في السينما بأكثر من 20 فيلمًا، ثم شريكة حياته بوسي ب13 فيلمًا ف نورا ف السندريلا سعاد حسني ب 8 أفلامٍ منها.. زوجتي والكلب، الكرنك، أهل القمة، عصفور الشرق، غريب في بيتي وقد قال عنها: سعاد حسني أعظم ممثلة جاءت في تاريخ مصر.



لقطات خاصة



حكي لي الفنان نور الشريف أنه في فترة شبابه ورغم قيامه بأدوار كثيرة إلا أنه مر بظروف مادية صعبة، ومع ذلك كان يرفض عددًا من الأعمال التي وجدها غير متوافقة مع شخصيته وقناعاته لذلك اتجه إلى التليفزيون رغم عشقه للسينما لتغطية هذه الاحتياجات.



القراءة هي مفتاح شفرة الفنان نور الشريف فقد صرح لي أنه أثناء قيامه بدور خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز بأنه قبل البدء بتمثيل هذه الشخصية قد قرأ أكثر من ثلاثين كتابًا عن هذه الشخصية للإلمام بكل تفاصيلها.



أسر لي الفنان الراحل بسر لا يعرفه إلا القليلون جدًا وهو أن بعض القوى السياسية حاولت أن تقنعه في التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة بأن يترشح على قوائمهم لعضوية مجلس الشعب استغلالًا لشعبيته ولكنه رفض بشدة، مؤكدًا أن الفنان يجب ألا ينضم إلى أي تنظيم سياسي أو يعمل بالسياسة حتى لا يحد من حريته ورغبته في تناول القضايا المختلفة.



حكي الفنان نور الشريف عقب ترشيحي له دينا فؤاد كوجه جديد يقدمه في مسلسل الدالي أنه لولا سوسن بدر لما كانت دينا فؤاد ممثلة! فلما طلبت منه إيضاح ذلك قال لي: إن الشبه الكبير بين سوسن ودينا من حيث البشرة الخمرية والشعر الأسود هو الذي دفعني لاختيار دينا في العمل في دور ابنة سوسن وابنتي، ولو كانت الفنانة ميرفت أمين هي التي كانت ستلعب الدور كما كان مقررًا في البداية لما اخترت دينا.



كان الفنان نور الشريف يحب كثيرًا أكل الجبن مع البطيخ وكان ينفق كثيرًا في السفر والرحلات وغيرها من وسائل الرفاهية، ولكنه شعر بالندم على كل ما أنفقه بعد تجسيده شخصية عبد الغفور البرعي في أحب أعماله التليفزيونية إلى قلبه لن أعيش في جلباب أبي وقال عنه: هذا الرجل كان متوازنًا في إنفاقه بشكل كبير وجعلني أندم على الكثير من الأموال التي أنفقتها بدون هدف. رحم الله ذلك الفنان العظيم الذي سيظل حيًا دائمًا بأعماله التي تربي وتعلم أجيال وراء أجيال.