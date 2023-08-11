ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته حشيش وسلاح ناري بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية).. بدائرة مركز شرطة السادات.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالي).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة.