الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 310 طرب حشيش و100 كيلو هيدرو وعقاقير وأقراص مخدرة (صور)

مخدرات المضبوطات،فيتو
مخدرات المضبوطات،فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القليوبية من ضبط (أحد الأشخاص) بالتنسيق مع الجهات المعنية لقيامه بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - 150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 160 قرصا منشطا).

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ضبط 310 طربة حشيش و100 كيلو هيدرو وعقاقير وأقراص مخدرة 

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية وبحوزتهم  310 طرب لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

مديرية أمن السويس
ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (كمية لمخدر "الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.

كما أسفرت جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) وبحوزته ( 1100 قرص وأمبول مؤثر).

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري ومروجي المواد المخدرة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان العامريه قسم ثان شبرا الخيمة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن السويس مديرية أمن القليوبية وزارة الداخلية

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