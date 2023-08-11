ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية ارتكبوا 5 وقائع سرقة بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها 5 دراجات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.