ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري في أسوان

أحدهما هارب من جريمتي قتل

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط هارب من جريمتي قتل كما تم ضبط صديقه وبحوزتهما بندقية آلية وذخائر بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.





وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد في جنايتي قتل عمد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو؛ حال استقلاله سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (بندقية آلية - 10 خزائن آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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