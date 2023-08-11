الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

أحدهما هارب من جريمتي قتل

ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري في أسوان

ضبط شخصين بحوزتهما
ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري في أسوان، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط هارب من جريمتي قتل كما تم ضبط صديقه وبحوزتهما بندقية آلية وذخائر بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

الأمن العام يشن حملة بأسوان وسوهاج لضبط حائزى الأسلحة النارية والمخدرات


 

 

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد في جنايتي قتل عمد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو؛ حال استقلاله سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (بندقية آلية - 10 خزائن آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن الع مديرية أمن أسوان مركز شرطة كوم امبو

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