شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – سوهاج) حملات أمنية مكبرة؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الأمن العام يشن حملة بأسوان وسوهاج لضبط حائزى الأسلحة النارية والمخدرات

وأسفرت جهودها باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بمديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") و(5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (807) حكم قضائى متنوع.

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مديرية أمن سوهاج

ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى) بحوزة (16 متهم " لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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