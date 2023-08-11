ضبط تشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة لقيامهم باستدراج أجنبي والتعدي عليه وسرقته بالإكراه.

عصابة البحيرة

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخص" يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) مُصاب بجرحين بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بتعرفه على شخص من خلال موقع "فيس بوك" وإتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" للعملة المحلية خارج السوق المصرفـي، وحال حضوره لمدينة كوم حمادة حسب الاتفاق المسبق بينهما فوجئ بقيام المذكور وآخران يستقلون سيارة "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها ( مبلغ مالي "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول- جواز السفر الخاص به- بطاقة هويته) وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته المشار إليها والاستيلاء على الحقيبة خاصته ولاذوا بالهرب.

Advertisements

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبلغ المالى من العملات الأجنبية "المستولى عليه" - الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها متعلقاته الشخصية "المستولى عليها") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى من العملات المحلية على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.