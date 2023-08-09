العثور على جثة سيدة ملقاة بترعة زفتى في الغربية

تكثف أجهزة الأمن بالغربية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة في إحدى الترع داخل مدينة زفتى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا من مامور قسم زفتى بورود بلاغ من الأهالى تفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها غارقة فى ترعة.

وعلي الفور انتقل الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث القسم والعقيد شوقي منصور مأمور القسم والرائد وليد مسلم نائب المأمور لمكان البلاغ وتبين من خلال فحص الجثة المبدئى أنها لسيدة تدعى “عزيزة.ع ا” كان مبلغ عن تغيبها منذ عدة أيام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائى بزفتى والسنطة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم نقل الجثة للمستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها وإعداد تقرير طبي بحالتها وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على للنيابة المختصة.

دور الطب الشرعي



ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.