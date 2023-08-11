انفجارات ضخمة في الخرطوم، واشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع

أكد شهود عيان في الخرطوم وقوع عدد من الانفجارات الضخمة، اليوم الجمعة، في مناطق متعددة بشرق الخرطوم منذ الصباح الباكر.

وأفادوا بحدوث اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منطقة الرياض وعدد من المناطق بشرق الخرطوم، وتحليق للطيران الحربي التابع للقوات الجوية السودانية في أم درمان.

الجيش يصعد الهجمات

وأوضحت تقارير إعلامية أن الجيش السوداني صعد من هجماته على مناطق وتمركزات قوات الدعم السريع منذ عصر أمس على عدة جبهات، واشتعلت العمليات العسكرية في الكثير من الجبهات في عدة مناطق بالخرطوم بعد ساعات من الهدوء.

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وأشارت إلى أن الجيش السوداني أعلن عن ضبط 3 سيارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية تابعة للدعم السريع.

انفجارات عنيفة

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق أعيرة نارية بشكل متقطع في أنحاء متفرقة من مدينة الخرطوم صباح اليوم.

يأتي ذلك فيما حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا بوبي، من اتساع نطاق الحرب في السودان ليشمل البلاد بالكامل.

وأشارت بوبي، خلال إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في السودان، إلى أن طرفي الحرب لا يحققان أي انتصار يذكر في الصراع، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "العالم العربي".

مبادرة دول جوار السودان

وأعلنت المسؤولة الأممية مجددا ترحيب الأمم المتحدة بالجهود المستمرة لواشنطن وبمبادرة دول جوار السودان من أجل حل النزاع المستمر منذ نحو 4 أشهر، مؤكدة في الوقت نفسه أن التنسيق بين الآليات والمبادرات الإقليمية لحل النزاع في السودان مهم وضروري للاستفادة من الضغط الجماعي وتعزيز جهود الوساطة.

وقال بوبي: إنه "لا بديل عن الوصول لحل تفاوضي ينهي الحرب في السودان".

ضمان سلامة السودان

من جانب آخر، قال مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس: "إننا معنيون بدعم مسارات السلام ووقف إطلاق النار وندعو لبدء حوار سياسى شامل جامع"، مشيرًا إلى أنه "يجب ضمان سلامة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وقال إدريس خلال جلسة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع بالسودان، إن "الأوضاع الإنسانية التي أفرزتها الحرب نتج عنها مجموعة من التعقيدات الأمنية التي يتم التعامل معها بالمسؤولية والمرونة الواقعية".

انتهاكات الدعم السريع

وأضاف أنه "يجب على قوات الدعم السريع عدم الاحتماء بمنازل المدنيين ومواصلة الانتهاكات وسلب الممتلكات"، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمعالجة الوضع الإنساني، وتسهيل مهمة عبور مساعدات تابعة للأمم المتحدة للسودان.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنه "جرى تحويل الكثير من المناطق السودانية إلى جحيم وخاصة منطقة دارفور، إذ هناك تقارير موثوق بها تؤكد قيام قوات الدعم السريع وميليشيات أخرى بارتكاب أعمال وحشية في الإقليم الواقع شمال السودان، تشمل اعتداءات على الأساس الإثني، إلى جانب عمليات اغتصاب طالت عدد من النساء، وتعريض الأطفال للتعذيب".

الالتزام بالقانون الدولي وحماية المواطنين

وأضافت: "مجلس الأمن والمجتمع الدولي لديهما مسؤولية كبيرة لمطالبة أطراف الصراع الالتزام بالقانون الدولي وحماية المواطنين، وعلينا التأكد من إيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين بحاجة إليها.. كما يجب وقف إطلاق النار، وعلى الجميع تعزيز السلام واتخاذ المسار الصحيح".

والثلاثاء الماضي، أعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.