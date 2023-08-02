الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بقصف مستشفى الأطباء في الخرطوم وتدميره

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، أن "تدمير مباني مستشفى الأطباء في الخرطوم من خلال غارة للجيش بالطيران".

سلسلة انتهاكات خطيرة

وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إنه "انتهاك جديد يضاف لسلسلة الانتهاكات الخطيرة"، مشيرةً إلى أن طيران الانقلابيين وفلول النظام البائد قام اليوم، بقصف مباني مستشفى الأطباء بالخرطوم مما أدى إلى تدمير المبنى".



وأضاف: "استمر الجيش السوداني في قصفه العشوائي للممتلكات العامة والخاصة بالطيران والمدافع الثقيلة، مخلّفا ورائه المئات من القتلى والجرحى وتدمير كامل للبنى التحتية".

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الأجهزة الطبية

وتابع البيان: "تسبب القصف العشوائي في تدمير 18 مستشفى، بما في ذلك المعدات الأجهزة الطبية مما أعاق عودة تلك المستشفيات للخدمة".

وختم بيان الدعم السريع بالقول: "ندين هذه الأفعال والممارسات، ونؤكد أن المعركة مستمرة حتى يتسنى للسودانيين بناء وطن يحقق تطلعاتهم المشروعة في الاستقرار والتقدم والازدهار".

وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، "تنفيذ ضربات جوية جنوبي العاصمة الخرطوم، أسفرت عن مقتل العشرات من قوات الدعم السريع".

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إن "القوات الجوية نفذت ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)".

قوات الجيش السوداني

وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

إنهاء الأزمة في السودان

وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

