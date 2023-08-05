السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

تجددت الاشتباكات بين  الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم السبت، في عدة  مناطق  بالعاصمة  الخرطوم.


اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع 

وبالأمس الجمعة، أعلنت مليشيا الدعم السريع عن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش قوات الدعم.
وعلى الجانب الآخر، نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع  وقوع خسائر في صفوف قواته زاعما أن الجيش السوداني يتخذ المدنيين دروعا بشرية.

وفي السياق ذاته ذكرت منظمة العفو الدولية، إن مليشيا  الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب  دارفور في السودان بشكل متعمد.

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تسجيل حوادث اغتصاب لنساء بالسودان

وأضافت  منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر في وقت سابق أنها سجلت حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

وطالبت  منظمة العفو الدولية، في تقريرها  قوات  الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها بوضع حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.

 

الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.


كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.


وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، حيث يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب.
 

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إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

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بيان عاجل من منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الدعم السريع في السودان

 

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