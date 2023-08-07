مجلس السيادة السوداني يكشف عن خارطة طريق لإنهاء الحرب وهذه بنودها

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، اليوم الإثنين، أن الحكومة لديها خارطة طريق لإنهاء الأزمة في الخرطوم.

خارطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان



وأكد مالك عقار أن الخارطة المقترحة لإنهاء الحرب في السودان، تبدأ بالفصل بين الجيش وقوات الدعم السريع ثم تنتهي بعملية سياسية بعيدا عن الآلة العسكرية.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الخارطة تقتضي بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية أعلى المتضررين من الحرب، ثم الانخراط في عملية سياسية تقوم على توحيد مؤسسات دولة وليس اقتسام السلطة.



وحذر مالك عقار من تعدد المبادرات لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا أن ذلك خطرا ويطيل أمد الحرب في البلاد.



ويأتي ذلك بينما تستضيف دولة تشاد اليوم الإثنين، اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان، لبحث الأزمة في الخرطوم وسبل انهائها.



ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان المنعقد في تشاد، يجب إقناع طرفي النزاع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار.



انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان



وأضاف سامح شكري خلال كلمته في الاجتماع الوزاري في تشاد، أن الوضع في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال.

وفي وقت سابق صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري توجه يوم الأحد إلى تشاد للمشاركة فى الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في يوليو الماضي في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيرها على الشعب السوداني، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة السودان من التحرك الفعال للتوصل لحل لأنهاء الأزمة.

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