تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية دراما جديدة

انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرحه مؤخرًا لأغنية “أنا مش هتغير عشان حد”.

تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية جديدة

ونشر الفنان تامر حسني صورة له من داخل الأستديو وذلك علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق “تامر” قائلًا: “كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها عارفكوا أنا بتحبوا اللي بس من العيار الأتقل من التقيل”.

وأضاف: “وإن شاء الله هتنزل بعد اللي جاية إما اللي جاية بقى فيها مفاجأة هتحبوها أوي إن شاء الله صباح الجمال عليكم يا اغلى الناس”.

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فيلم تاج

وكان النجم تامر حسني شارك مؤخرًا في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الماضي، من خلال فيلم "تاج" والذي شاركته بطولته الفنانة دينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمرَّان بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

أبطال فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.