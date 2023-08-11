الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز وانطلاق البطولة بالموسم الجديد

رابطة الأندية المحترفة،
رابطة الأندية المحترفة، فيتو

الدوري المصري، كشف النائب ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية، الدوري المصري الممتاز سينطلق خلال الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر بين يومي 15 و20 من الشهر المقبل.

 

موعد قرعة الدوري المصري

وواصل: "سيتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية".

 

نظام بطولة كأس سوبر الأبطال

وأشار سويلم إلى أن بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل وأن البطولة ستضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

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وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مخاطبة أندية الدوري الممتاز لاختيار ممثليها في التشكيل الجديد لرابطة الأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة  الأندية مع اتحاد الكرة  الأسبوع المقبل لإعلان التشكيل الجديد لرابطة جديدة للمحترفين  بالدوري. 

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه ستتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد دياب بذل جهودًا كبيرًا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الأشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدؤوا فيه".

 

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبد الفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم إبلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".

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