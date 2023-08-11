بعد الانتهاء من إصلاح ماسورة عبد الحميد بدوي، زيادة ضخ المياه بشرق القاهرة لعودتها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى وعودة المياه تدريجيا لمناطق (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ).



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة سرعة إعادة الشىء لأصله فى منطقة الإصلاح.

وأشار م. مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق التى تأثرت نتيجة كسر الخط.



كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وم.ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وم. مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة قد انتقلوا على الفور لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

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الانتهاء من إصلاح خط المياه أمام الكلية الحربية

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أشرف على عمليات إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى.



وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.



رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه.

وكان م.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أشار أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الكسر ترتب عنه انقطاع المياه عن منطقة (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ).

وأضاف رئيس شركة المياه أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه فى أى مكان طلب الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب أو التواصل معها عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

