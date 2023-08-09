رونالدو يقود النصر السعودي للإطاحة بالشرطة العراقي ويتأهل لنهائي البطولة العربية

البطولة العربية، تأهل النصر السعودي لنهائي البطولة العربية بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف دون رد في دور نصف النهائي من البطولة.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا للنصر في الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

قبل أن يعود النجم البرتغالي ويسجل هدف الفوز من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني في الشوط الثاني من اللقاء.

تشكيل النصر السعودي

الحراسة: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام.

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الوسط: عبد الله الخبيري، بروزفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: مناف يونس، فيصل جاسم، كرار عام، أحمد يحيى، أمير صباح.

الوسط: إدريسا نيانج، عبد المجيد أبو بكر، أحمد فرحان، علاء عبد الزهرة.

الهجوم: اسو رستم.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 4 أهداف.

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف

كريم بنزيما لاعب الاتحاد 3 أهداف

عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف

بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف

جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف

إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف



احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي

وتأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.