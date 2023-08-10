بيت العود العربي يستضيف مايكل أنسي وفرقته الموسيقية السبت
يقيم بيت العود العربي ببيت الهراوى خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري حفلا موسيقيا للفنان مايكل انسي، وفرقته الموسيقية.
حفل مايكل أنسي في بيت العود العربي
و يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين منهم: نصير شمة، عمار التشريعي وطارق الجندي إلى جانب عدد من مؤلفاته.
مايكل أنسي
جدير بالذكر أن مايكل أنسي ألتحق ببيت العود العربي عام 2015، وتخرج بامتياز عام 2017، له العديد من التجارب الموسيقية أهمها مشروعه "حالة عود" فى عام ٢٠١٩.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.