بيت العود العربي يستضيف مايكل أنسي وفرقته الموسيقية السبت

يقيم بيت العود العربي ببيت الهراوى خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري حفلا موسيقيا للفنان مايكل انسي، وفرقته الموسيقية.

حفل مايكل أنسي في بيت العود العربي

و يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين منهم: نصير شمة، عمار التشريعي وطارق الجندي إلى جانب عدد من مؤلفاته.

مايكل أنسي

جدير بالذكر أن مايكل أنسي ألتحق ببيت العود العربي عام 2015، وتخرج بامتياز عام 2017، له العديد من التجارب الموسيقية أهمها مشروعه "حالة عود" فى عام ٢٠١٩.

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