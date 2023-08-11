من خلال تقاسم العدد بينهما، تفاصيل الاتفاق الليبي التونسي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين

شهدت الحدود التونسية الليبية تطورات خطيرة بسبب أزمة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا، مما تسبب في تفاقم أوضاعهم الإنسانية، إلا أن بدأ البلدان الشقيقان في بحث الأزمة من أجل التوصل لحل.



ليبيا وتونس يتوصلان لحل لأزمة اللاجئين

ونجحت ليبيا وتونس في إيجاد اتفاق بينهما من أجل إنهاء الأزمة وذلك من خلال تقاسم المهاجرين بينهما وتقديم المساعدات لهم.

أزمة المهاجرين غير الشرعيين، فيتو

وفي هذا السياق قال الباحث في الشأن الليبي، محمد فتحي الشريف، إن المهاجرين الذين تجمعوا على حدود ليبيا وتونس كان عددهم قرابة 300 فرد قادمين من الدول الأفريقية التي تعاني من الصراعات.

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وأوضح محمد فتحي، أن بعض الدول خاصة التي تعاني من انفلات أمني مثل ليبيا، تجد صعوبة في تأمين حدودها ومواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.



وأكد فتحي أن الاتفاقية التي تمت بين ليبيا وتونس اليوم جاءت بعد تنسيق من وزراء خارجية الدولتين، ثم توقيع اتفاقية بين وزراء الداخلية باقتسام اللاجئين.



واستقبلت تونس 125 منهم بينما استقبلت ليبيا 150 مهاجرا، على أن تكون الدولة مسئولة عنهم مسؤولية كاملة وتقدم لهم الرعاية والخدمات الإنسانية.



وأشار الباحث في الشأن الليبي، إلى أن أزمة الهجرة غير الشرعية نابعة من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها القارة الإفريقية خاصة في ظل الحرب في السودان وغيرها من مناطق النزاع.

أزمة المهاجرين غير الشرعيين، فيتو

وشدد محمد فتحي على ضرورة أن يكون هناك اتفاق وتعاون دولي بين دول القارة الأفريقية ومؤسساتها الأمنية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية.



وأعلنت تونس وليبيا، يوم الخميس، أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.

اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية "إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء، تم الاتفاق على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".

التنسيق والتعاون الثنائي

واتفق الطرفان على "ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني بما يعكس علاقة الأخوّة الحقيقية بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمع البلدين الشقيقين، خاصّة في مجال تبادل المعلومات والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة". على ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وقد تم خلال جلسة العمل الاتفاق على إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجدية بكل المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين.

اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد من توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات.

وتم تسجيل حالات وفاة بين المهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود التونسية الليبية، وأكدت وحدة انتشال الجثث التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم الحكومي الليبي أنها انتشلت مؤخرًا جثمانين لمهاجرين يحملان جنسية أفريقية في المنطقة الحدودية، ليصل عدد الجثث المنتشلة إلى 12، من بينها لأطفال.

وأوضحت الحكومة الليبية أن هناك 60 مهاجرًا وصلوا إلى الحدود الليبية قادمين من تونس يوم الجمعة الماضي. ويؤكد تكثيف الجهود لمنع دخول المهربين عبر الحدود وإحكام السيطرة على الخط الحدودي مع تونس بالكامل، مشيرًا إلى تشكيل غرفة مشتركة مع جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية للتعامل مع أزمة المهاجرين في المنطقة الحدودية



وفي السياق ذاته أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تشكيل فريق عمل بين وزارتي الداخلية والخارجية بالحكومة ورئاسة الأركان العامة، لتنسيق العمل في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين القادمين من تونس نحو ليبيا.

تنديد أممي بمأساة مهاجرين تركوا لمصيرهم عند الحدود بين تونس وليبيا

وكشفت تقارير إعلامية أن أعداد هؤلاء المهاجرين يتزايد كل يوم بما بين 100 إلى 300 مهاجر، في وقت نشر اللواء 19 حرس الحدود مقاطع فيديو صادمة أظهرت مهاجرين يسيرون وسط الصحراء باتجاه الأراضي الليبية، وأخرى تظهر جثث مهاجرين لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش وارتفاع درجات الحرارة.

وبدأت الدول الأوروبية في التحرك بعدما تفاقمت أوضاع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود التونسية الليبية، وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان صادر عنها، أن روما طلبت من مفوضية اللاجئين إدارة وضع المهاجرين على حدود تونس وليبيا.



إدارة وضع اللاجئين على الحدود التونسية الليبية

وفي السياق ذاته أكدت السلطات الإيطالية أن وضع المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا معقد للغاية، مؤكدة أن تونس منعت منذ مطلع 2023 مغادرة 30 ألف مهاجر غير نظامي لسواحلها.

وعلى الجانب الأخر ر كرت السلطات التونسية في بيان صادر عنها أنه تم إيقاف محاولة أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي لاجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا.

ويوم الجمعة الماضية أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.

وفي البيان الصادر عنها أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.



وأضافت الخارجية التونسية في بيانها أنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وشددت الخارجية التونسية في بيانها على أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطبية اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.



وفي السياق ذاته نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا من قبل السلطات.

وتواجه تونس انتقادات من منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.

وفي وقت سابق دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطات التونسية إلى القيام بعمليات انقاذ عاجلة للمهاجرين المبعدين على الحدود.

وقال وزير الداخلية التونسي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الخميس "إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.. يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".

وأوضح وزير الداخلية التونسي أن "الدولة التونسية ملتزمة بمقومات حقوق الإنسان"، وأنه يجري التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية.