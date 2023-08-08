أسر عالقة وأوضاع إنسانية صعبة، القصة الكاملة لأزمة المهاجرين على الحدود التونسية الليبية وسر الانفجار المفاجئ للأزمة

لا تزال أزمة المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا مستمرة، وسط مطالبات أممية بالتحرك العاجل لإنقاذ المهاجرين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.





أسباب زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود التونسية الليبية





وفي هذا السياق قالت الدكتورة صابرين الجلاصي، الأستاذ بجامعة سوسة التونسية، إن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية تجاه الحدود التونسية عبر الأراضي الليبية.

وأوضحت الدكتورة صابرين أن سبب الزيادة في أعداد المهاجرين يأتي بسبب الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية التي تتعرض لها دول القارة السمراء، مشيرة إلى أنهم يتخذون من السواحل التونسية منطلقا لرحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

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أزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود التونسية الليبية، فيتو





وأكدت الجلاصي أن الدولة التونسية عانت من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي تسبب في انفجار أزمة المهاجرين مع تناقص الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لحكومة تونس.





وأشارت الأستاذة بجامعة سوسة، إلى أن تونس طالبت الدول الأوروبية مرارا برعاية المهاجرين وتقديم الدعم، إلا أن أوروبا أغلقت أذنيها عن مطالب تونس.



وأضافت الجلاصي أن الاتحاد الأوروبي يسعى للضغط على تونس وحكومات شمال أفريقيا خاصة ليبيا، باستخدام ورقة الاقتصاد لإبرام صفقة معهم لاستقبال المهاجرين الأفارقة ومنحهم إقامة.





خطة أوروبية لتحويل تونس وليبيا إلى مستوطنات للمهاجرين





وأوضحت صابرين الجلاصي، أن الشعب التونسي يرفض هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن هناك مدنا تونسية خاصة مدينة صفاقس التونسية التي تشهد ارتفاع في معدلات الجريمة التي يقوم بها بعض الأفارقة الذين يجتازون حدود البلاد قادمين من الأراضي الليبية.

أزمة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود التونسية الليبية، فيتو





وسجلت حالات وفاة بين المهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود التونسية الليبية، وأكدت وحدة انتشال الجثث التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم الحكومي الليبي أنها انتشلت مؤخرًا جثمانين لمهاجرين يحملان جنسية أفريقية في المنطقة الحدودية، ليصل عدد الجثث المنتشلة الى 12، من بينها لأطفال.



وأوضحت الحكومة الليبية أن هناك 60 مهاجرًا وصلوا إلى الحدود الليبية قادمين من تونس يوم الجمعة الماضي. ويؤكد تكثيف الجهود لمنع دخول المهربين عبر الحدود وإحكام السيطرة على الخط الحدودي مع تونس بالكامل، مشيرًا إلى تشكيل غرفة مشتركة مع جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية للتعامل مع أزمة المهاجرين في المنطقة الحدودية.

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وفي السياق ذاته أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تشكيل فريق عمل بين وزارتي الداخلية والخارجية بالحكومة ورئاسة الأركان العامة، لتنسيق العمل في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين القادمين من تونس نحو ليبيا.



وشهدت الحدود الليبية التونسية تزايدًا في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، وسط اتهامات لتونس بطردهم وتعمد إبعادهم نحو ليبيا.







تنديد أممي بمأساة مهاجرين تركوا لمصيرهم عند الحدود بين تونس وليبيا





وكشفت تقارير إعلامية أن أعداد هؤلاء المهاجرين يتزايد كل يوم بما بين 100 إلى 300 مهاجر، في وقت نشر اللواء 19 حرس الحدود مقاطع فيديو صادمة أظهرت مهاجرين يسيرون وسط الصحراء باتجاه الأراضي الليبية، وأخرى تظهر جثث مهاجرين لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش وارتفاع درجات الحرارة.



وبدات الدول الأوروبية في التحرك بعدما تفاقمت أوضاع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود التونسية الليبية، وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان صادر عنها، أن روما طلبت من مفوضية اللاجئين إدارة وضع المهاجرين على حدود تونس وليبيا.







إدارة وضع اللاجئين على الحدود التونسية الليبية





وفي السياق ذاته أكدت السلطات الإيطالية أن وضع المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا معقد للغاية، مؤكدة أن تونس منعت منذ مطلع 2023 مغادرة 30 ألف مهاجر غير نظامي لسواحلها.



وعلى الجانب الأخر ر كرت السلطات التونسية في بيان صادر عنها أنه تم إيقاف محاولة أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي لاجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا.



ويوم الجمعة الماضية أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.



وفي البيان الصادر عنها أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها ترفض بشكل قاطع المغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.





وأضافت الخارجية التونسية في بيانها أنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.



وشددت الخارجية التونسية في بيانها على أن السلطات تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطبية اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.





وفي السياق ذاته نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا من قبل السلطات.



وتواجه تونس انتقادات من منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.



وفي وقت سابق دعت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطات التونسية إلى القيام بعمليات انقاذ عاجلة للمهاجرين المبعدين على الحدود.



وقال وزير الداخلية التونسي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الخميس "إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة..يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".



وأوضح وزير الداخلية التونسي أن "الدولة التونسية ملتزمة بمقومات حقوق الإنسان"، وأنه يجري التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية.



وقالت منظمة الهلال الأحمر التونسي إن مهاجرين تم إيوائهم في مراكز بمدن في الجنوب التونسي وتقدم لهم وجبات.

ونشر الجهاز الأمني الليبي فيديو لمهاجرين في الصحراء وسط حر شديد قال إنهم مبعدين من تونس ونقل شهادات لبعضهم.



وأكد الفقي "الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية" مضيفا انه ينزه الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام".



وأفاد الوزير في وقت سابق بأن هناك نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس من بينهم قرابة 17 ألف في مدينة صفاقس.





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