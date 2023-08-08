قيس سعيد: المهاجرون غير الشرعيين  يتلقون معاملة إنسانية في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد، اليوم الثلاثاء، أن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج.

الرئيس التونسي يرد على الانتقادات الدولية بشأن معاملة المهاجرين غير الشرعيين

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي كرد على التقارير الأممية التي تتهم تونس بطرد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع ليبيا.

وفي السياق ذاته نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود أعمال طرد لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود التونسية مع ليبيا من قبل السلطات.



ووجهت منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" انتقادات لتونس بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع.



وطالبت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطات التونسية بعمليات إنقاذ عاجلة للمهاجرين المبعدين على الحدود.



وفي هذا السياق قال وزير الداخلية التونسي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الخميس "إن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وتصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة..يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".



وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن "الدولة ملتزمة بمقومات حقوق الإنسان"، وأنه يجري التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية.



وقالت منظمة الهلال الأحمر التونسي إن مهاجرين تم إيوائهم في مراكز بمدن في الجنوب التونسي وتقدم لهم وجبات.



وعلى الجانب الآخر نشر الجهاز الأمني الليبي فيديو لمهاجرين في الصحراء وسط حر شديد قال إنهم مبعدين من تونس ونقل شهادات لبعضهم.



وقال وزير الداخلية التونسي إن "الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية".مضيفا أنه ينزه الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام".



وأفاد الوزير في وقت سابق بأن هناك نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس من بينهم قرابة 17 ألف في مدينة صفاقس.





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